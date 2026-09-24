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Poslednji divjevodaški izziv sezone: Slovenci napadajo ekipno medaljo na EP

Torino, 24. 09. 2026 07.28 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Žiga Lin Hočevar, Luka Božič, Benjamin Savšek

V italijanski Ivrei se bo začelo kajakaško evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Prve komplete kolajn bodo podelili na popoldanskih ekipnih preizkušnjah, že pred tem pa bodo na sporedu kvalifikacije v vseh posamičnih disciplinah kajaka in kanuja.

Alja Kozorog
Alja Kozorog
FOTO: Luka Kotnik

Z visokimi cilji se je na severozahod Italije odpravila tudi slovenska izbrana vrsta, v kateri je 12 tekmovalcev. Na lanskem EP v Vaires-sur-Marnu v okolici Pariza je reprezentanca osvojila tri odličja. Srebro na ekipni tekmi bodo danes branili kanuisti Luka Božič, Benjamin Savšek in Žiga Lin Hočevar, ki je bil bronast tudi na posamični tekmi kanuistov. Presenetljivo je do brona lani v Parizu prišel še Martin Srabotnik med kajakaši.

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Slovensko izbrano vrsto bodo ob omenjenih dobitnikih kolajn s prejšnjega EP zastopali še Peter Kauzer in Lan Tominc med kajakaši, med kanuistkami Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Alja Kozorog, v kajaku pa ob Evi Alini Hočevar in Novak še Eva Terčelj.

Žiga Lin Hočevar
Žiga Lin Hočevar
FOTO: Kajakaška zveza Slovenije

V kajakaškem krosu bodo na startu Žiga Lin Hočevar, Jakob Šavli, Jernej Kramer v moški ter Eva Alina Hočevar, Novak in Terčelj v ženski konkurenci. V petek bodo na sporedu posamični boji v kajakaški in kanuistični konkurenci, v posamičnem krosu in na tekmah na izpadanje pa se bodo tekmovalci in tekmovalke merili v soboto.

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