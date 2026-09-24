Poslednji divjevodaški izziv sezone: Slovenci napadajo ekipno medaljo na EP

Z visokimi cilji se je na severozahod Italije odpravila tudi slovenska izbrana vrsta, v kateri je 12 tekmovalcev. Na lanskem EP v Vaires-sur-Marnu v okolici Pariza je reprezentanca osvojila tri odličja. Srebro na ekipni tekmi bodo danes branili kanuisti Luka Božič, Benjamin Savšek in Žiga Lin Hočevar, ki je bil bronast tudi na posamični tekmi kanuistov. Presenetljivo je do brona lani v Parizu prišel še Martin Srabotnik med kajakaši.
Slovensko izbrano vrsto bodo ob omenjenih dobitnikih kolajn s prejšnjega EP zastopali še Peter Kauzer in Lan Tominc med kajakaši, med kanuistkami Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Alja Kozorog, v kajaku pa ob Evi Alini Hočevar in Novak še Eva Terčelj.
V kajakaškem krosu bodo na startu Žiga Lin Hočevar, Jakob Šavli, Jernej Kramer v moški ter Eva Alina Hočevar, Novak in Terčelj v ženski konkurenci. V petek bodo na sporedu posamični boji v kajakaški in kanuistični konkurenci, v posamičnem krosu in na tekmah na izpadanje pa se bodo tekmovalci in tekmovalke merili v soboto.
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