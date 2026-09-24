Poslednji divjevodaški izziv sezone: Slovenci napadajo ekipno medaljo na EP

Z visokimi cilji se je na severozahod Italije odpravila tudi slovenska izbrana vrsta, v kateri je 12 tekmovalcev. Na lanskem EP v Vaires-sur-Marnu v okolici Pariza je reprezentanca osvojila tri odličja. Srebro na ekipni tekmi bodo danes branili kanuisti Luka Božič, Benjamin Savšek in Žiga Lin Hočevar, ki je bil bronast tudi na posamični tekmi kanuistov. Presenetljivo je do brona lani v Parizu prišel še Martin Srabotnik med kajakaši.