Poslednji ples Jovanke Radičević

Črnogorka, ki velja za eno najboljših rokometašic vseh časov, se bo poslovila kot najboljša strelka v zgodovini EHF Lige prvakinj. V svoji dolgi in uspešni karieri je postavila številne rekorde in dosegla izjemne dosežke, ki so jo postavili v sam vrh svetovnega rokometa.

Jovanka Radičević: Moja želja v tej sezoni je uvrstitev na Final 4!

Radičevićeva je ob napovedi konca kariere za uradno spletno stran ljubljanskega kluba dejala: "Vsako odločitev vedno sprejemam premišljeno. V življenju in športu sem se vodila z intuicijo in do sedaj so bile odločitve prave. Treba je vedeti, kdaj se umakniti. Da se te ljudje zapomnijo, ko si na vrhuncu. Mislim, da sem rokometu dala vse. Resnično sem ponosna na vse, kar sem do sedaj dosegla, in ta odločitev je prišla iz srca."

Radičevićeva se je Krimu Mercatorju pridružila pred sezono 2022/2023. Njena želja je, da kariero zaključi z uvrstitvijo na zaključni turnir EHF Lige prvakinj, ki bo potekal v Budimpešti.