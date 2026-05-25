Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Poslovila se je rokometna legenda Milan Zupančič

Celje, 25. 05. 2026 20.07 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
R.S. STA
Milan Zupančič

V 96. letu starosti je umrl Milan Zupančič, legenda celjskega, slovenskega in jugoslovanskega rokometa. Kot glavni direktor Aera, pokrovitelja celjskega kluba (1978–1990), je bil devet let (1978–1987) predsednik kluba ter vmes predsednik Rokometne zveze Jugoslavije (1984–1986), ki je bila svetovna prvakinja leta 1986.

Milan Zupančič je bil po osamosvojitvi Slovenije prvi predsednik Rokometne zveze Slovenije (1992–1996), dolgoletni predsednik nadzornega odbora RZS, deset let član upravnega odbora RK Celje Pivovarna Laško (1996–2006) in vse do leta 2018 član njenega nadzornega odbora.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bil je tudi častni član Rokometne zveze Slovenije in RK Celje Pivovarna Laško, leta 2022 pa je postal tudi častni občan Mestne občine Celje.

rokomet RK Celje Pivovarna Laško Milan Zupančič

Računica je jasna: Sloveniji zadošča že točka

Šeško poškodovan, Cesar vpoklical tudi Korena in Soklerja

24ur.com Umrla je hrvaška nogometna legenda
24ur.com Umrl legendarni igralec in trener Olimpije, ki je zmaje vrnil med elito
24ur.com Umrl legendarni voditelj Televizije Zagreb Saša Zalepugin
24ur.com Umrl nekdanji srbski predsednik Milan Milutinović
24ur.com Aleksandra Prijović: kdo je Srbkinja, ki je petkrat razprodala Areno Zagreb?
24ur.com Umrl je Tone Turnšek
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ponosna Alenka Tetičkovič s svojo maturantko
Zakaj najstniški fantje potrebujejo več podpore, kot kažejo
Zakaj najstniški fantje potrebujejo več podpore, kot kažejo
Kdaj po porodu začeti s telovadbo?
Kdaj po porodu začeti s telovadbo?
Njegov 95-letni oče ga je spremljal med navijači
Njegov 95-letni oče ga je spremljal med navijači
zadovoljna
Portal
Razhod znanega hrvaškega para pretresel splet
Izbrala si je 13 let mlajšega, vanj je bila noro zaljubljena
Izbrala si je 13 let mlajšega, vanj je bila noro zaljubljena
Poročne fotografije znane Slovenke navdušujejo splet
Poročne fotografije znane Slovenke navdušujejo splet
Čevlji, ki jih ženske obožujejo ali sovražijo, se vračajo v modo
Čevlji, ki jih ženske obožujejo ali sovražijo, se vračajo v modo
vizita
Portal
Študija kaže, da imajo mesojedci večjo verjetnost, da bodo živeli do 100 let
Bolezni shranjevanja glikogena: redke dedne motnje presnove
Bolezni shranjevanja glikogena: redke dedne motnje presnove
Kako vaša pisava razkriva zdravje vaših možganov
Kako vaša pisava razkriva zdravje vaših možganov
Kako lahko že kratek počitek izboljša vaš dan
Kako lahko že kratek počitek izboljša vaš dan
cekin
Portal
Kdo so inženirji, ki prejemajo vrtoglave zneske plačil?
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
moskisvet
Portal
Kdo je Luca Ciut, mož Katarine Čas?
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
Konec ljubezni za Sanjskega moškega: pevka potrdila razhod
Konec ljubezni za Sanjskega moškega: pevka potrdila razhod
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
dominvrt
Portal
Delovna akcija razkriva: kaj v resnici odloča o uspehu projekta
Preprosta navada, ki lahko močno izboljša počutje vaše mucke
Preprosta navada, ki lahko močno izboljša počutje vaše mucke
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Delovna akcija: Svež začetek za društvo Križemrok
Delovna akcija: Svež začetek za društvo Križemrok
okusno
Portal
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
voyo
Portal
Dekle iz doline
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725