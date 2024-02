Posnemati nogomet, za dokončno uveljavitev rokometa

Petar Nenadić, Andre Gomes, Vuko Borozan. Samo nekateri od rokometašev, ki so evropski parket in igranje Lige prvakov zamenjali z igranjem prvenstva Savdske Arabije, kjer si po nogometnem razcvetu lige želijo še rokometnega.

Ko so najvplivnejši Savdijci, tisti, ki z denarjem in financiranjem najrazličnejših projektov nimajo težav, sklenili, da bodo v državo s skoraj 36 milijoni prebivalcev pripeljali Cristiana Ronalda, se jim je nogometna Evropa le nasmehnila. A nekaj, kar se je še pred meseci zdelo znanstvena fantastika, je danes realnost. Portugalec ni le eden najboljših nogometašev vseh časov, ampak magnet, s pomočjo katerega so privabili naslednje nogometne zvezdnike (Karim Benzema, Neymar, N'Golo Kante ...). Eni so se znašli bolje, drugi niti ne, vsem pa je skupno, da so podpisali, finančno gledano, bržčas najboljšo pogodbo v karieri. V letih, ko so nogometu v veliki meri že dali najboljše.

Cristiano Ronaldo danes nadvse uspešno igra za Al-Nassr, Savdijci pa si po nogometnem razcvetu želijo še rokometnega. FOTO: AP icon-expand

Z nogometnim razcvetom, popolno uveljavitvijo v prostoru, zanimanjem vseh svetovnih medijev, kaj iz tedna v teden (ne) uspeva nekoč zvezdam evropskih zelenic, zanimanjem za televizijske pravice lige, imenovane Saudi Pro league, so v državi, ki ji vlada kralj Salman bin Abdul Aziz Al Saud, začeli z iskanjem naslednje športne discipline, ki ji želijo izdatno dvigniti priljubljenost. Po podobnem ključu, kot so to naredili njihovi nogometni kolegi. Izbrali so rokomet. Njihova dvanajstčlanska liga je postala zatočišče številnih nekdanjih zvezdnikov evropskega rokometa, ponujajo jim plače, ki so za evropski rokomet, z izjemo klubov, kot sta Paris Saint Germain in Telekom Veszprem, nepredstavljive. Nekdanji zvezdnik omenjenih evropskih velikanov, dolgoletni srbski reprezentant Petar Nenadić (Khaleej), izjemi Portugalec Andre Gomes (Al Saffa), pred dnevi še izjemni levi zunanji črnogorske izbrane vrste Vuko Borozan, so le nekateri, ki jih vabijo v tamkajšnjo ligo, s ciljem dviga priljubljenosti rokometa.

"Vesel sem, da sem tu. Se vidimo kmalu na igrišču," je ob pristanku in snidenju z novimi delodajalci pri Al-Hadi povedal Črnogorec, ki je ob posredovanju agenta Andreja Beliša, vodstvo kluba prepričal z dobrimi igrami v dresu Lovčena iz Cetinja, sploh, ko je v evropski ligi slovitemu Flensburgu nasul devet golov, pozneje pa na zavidljivi kakovostni ravni odigral še evropsko prvenstvo. Kmalu bo v igri milijon Igralci s pogodbami 500 tisoč evrov letne plače so v rokometni Evropi redkost, zgoraj omenjeni naj bi po neuradnih podatkih z igranjem v prvenstvu Savdske Arabije močno presegli takšne zneske. Nenadićeva letna plača naj bi znašala 600 tisoč evrov, Borozanova še nekaj več, vprašanje pa je, kdo so naslednji igralci, ki bi se lahko odločili za ta korak. V kolikor bi v Savdski Arabiji zaigral igralec, ki se lahko pohvali z naslovom svetovnega prvaka, ali denimo član osvajalcev olimpijskega zlata, bodo številke, za rokometne razmere, poletele v nebo. A dejstvo je, da se prilagoditi razmeram, ki vladajo v državi, ni ravno enostavno.

Tomaž Ocvirk skrbi za kondicijski napredek reprezentančnih selekcij Savdske Arabije in kot selektor vodi tamkajšnjo kadetsko reprezentanco. FOTO: Damjan Žibert icon-expand