'Posodobljena lestvica EHF je naše trdo delo potrdila kot kakovostno'

Del akcije Žoga tisočerih dotikov tudi Krimova družina

Na prvo oktobrsko soboto je šport znova dokazal, da povezuje. Rokometna zveza Slovenije je z akcijo Žoga tisočerih dotikov povezala slovenske ženske rokometne kolektive, ki so od Celja do Ljubljane pospremili uradno žogo Women's EHF Euro 2022. Od celjskega Zlatoroga do ljubljanskih Stožic je uradna žoga prvenstva prepotovala 80 kilometrov in se na poti dotaknila skoraj 2000 rok, ki so jih za njeno potovanje "posodili" predstavnice in predstavniki, delujoči v 27 slovenskih ženskih rokometnih klubih. Del zgodovinske verige, ki se je vila vse preko Žalca, Vranskega, Tuhinjske doline, Kamnika in Domžal, je bila, kot poroča uradna klubska spletna stran, tudi Krimova družina. 16 mladink in kadetinj Krima Mercatorja se je verigi pridružilo na poti, povsem ob koncu pa je žogo v roke vzela tudi Deja Ivanović, športna direktorica ljubljanskega kluba in ambasadorka Women's EHF Euro 2022.

"Kot ambasadorka največjega ženskega športnega dogodka pri nas z veseljem in ponosom podprem akcijo, kakršna je današnja. Žoga tisočerih dotikov je povezala številne slovenske rokometne klube, ki želijo prispevati k promociji evropskega rokometnega prvenstva za ženske ter k priljubljenosti našega športa nasploh. To, da je bila Sloveniji zaupana organizacija velikega tekmovanja, je za vse nas, delujoče v ženskem rokometu, izjemna čast. Naše rokometašice se tega zavedajo in z gotovostjo lahko trdim, da bodo na največjem ženskem tekmovanju v zgodovini naše države dale od sebe vse in še več. Mi pa jih podprimo! Slovenci smo že večkrat dokazali, da nas šport združuje in povezuje, zato si želim, da bo tudi tokrat tako," je ob koncu največje akcije, namenjene promociji evropskega rokometnega prvenstva za ženske, ki se začenja 4. novembra, za uradno klubsko spletno stran dejala Deja Ivanović.