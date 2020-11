Postavi tekme Celje – Nantes kroji korona

Sezono kasneje so v četrtfinalu izgubili z Barcelono, lani so nastopali v Pokalu EHF, ki je bil zaradi novega koronavirusa kasneje odpovedan, v preteklosti pa so že bili dvakratni finalisti tega tekmovanja. Za Nantes danes nastopa tudi bivši član našega kluba, Rok Ovniček, ki je tja prestopil po sezoni, v kateri sta se ta dva kluba prvič v zgodovini srečala med sabo. Francozi so slavili na domačem igrišču, v Celju pa se je tekma po izjemnem povratku pivovarjev končala z neodločenim rezultatom. V letošnji sezoni jim tekmovanje močno kroji novi koronavirus – v Ligi prvakov so namreč sedaj prestavili že tri tekme, tudi v francoskem prvenstvu pa so odigrali dve oziroma tri manj od vodilnih ekip prvenstva, a vseeno zasedajo četrto mesto.

Novi koronavirus je tako odnesel tudi tekmo 7. kroga, ki bi jo ta dva nasprotnika morala odigrati pretekli teden v Franciji. Ko so se Celjani skoraj že odpravili na pot, so jih iz Francije obvestili o dveh pozitivnih primerih (eden od njiju je bil Lazarov) in ker so imeli več težav že pred tem, je bila tekma odpovedana. Karantena se obema izteče ravno pred gostovanjem v Celju, a je vprašanje, ali bodo Francozi tekmo odigrali v polni postavi, tudi če bodo testi negativni. Je pa sedaj drugače v taboru pivovarjev. Vujović se sicer prav s to tekmo vrača na igrišče, prav tako je Mazeju zadnji test pokazal, da je negativen, a slednji še ni pripravljen na tekmo. Prejšnji teden pa je bil pozitiven tudi test pri Poteku, ki je med vikendom opravil še PCR-test. Ta je bil prav tako pozitiven, to pa seveda pomeni, da ga na tekmi ne bo. Za Celjane bo to velik udarec, saj je Poteko steber obrambe, ki ga bo težko nadomestiti.

Tega sicer v taboru slovenskih prvakov ne izpostavljajo, temveč – kot piše na uradni klubski spletni strani – želijo na tekmi prikazati dobro predstavo proti ekipi, ki spada med bolj izkušene na tekmovanju. Kot zanimivost naj izpostavimo še informacijo, da sta si obe ekipi želeli dan po tekmi, torej v četrtek, odigrati v Celju še eno srečanje – šlo bi za izostalo tekmo iz Francije – a Evropska rokometna zveza tega ni dovolila, to pa seveda pomeni, da bo sedaj treba še enkrat iskati možen datum tekme v Franciji, stroški katere pa bodo doleteli obe ekipi.