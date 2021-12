Po zmagi nad Hrvati: 'Ključno bo natančno izpolnjevanje nalog'

Zasedbo selektorja Ljubomirja Vranješa, ki se je na dan po božiču zbrala v pripravljalnem taboru v Zrečah, je čakala prva v nizu treh tekem pred januarskih evropskim prvenstvom na Madžarskem in Slovaškem. Uvodni preizkus pripravljenosti je slovensko moštvo opravilo v celjski areni Zlatorog proti rokometašem Hrvaške. Do odhoda v Debrecen, kjer se bo v skupinskem delu pomerila z Dansko, Severno Makedonijo in Črno goro, jo čakata še dve pripravljalni tekmi z Italijo. Prva bo 5. januarja v Trbovljah, druga pa dva dni kasneje v Kopru. Švedski strokovnjak na slovenski klopi Vranješ na tokratnem obračunu ni mogel računati na srednjega zunanjega Miho Zarabca in vratarja Urbana Lesjaka in Urha Kastelica, ki se bodo zaradi klubskih obveznosti v Nemčiji reprezentančnim pripravam pridružili 2. januarja. Na obračunu v dvorani Zlatorog sta bila v slovenski reprezentanci najbolj učinkovita Blaž Janc in Gašper Marguč, ki sta dosegla sedem golov. Slednji je z zadetkom v 20. minuti tekme dosegel mejo 400 zadetkov v dresu z državnim grbom. Mejnik 600 reprezentančnih golov je dosegel in presegel kapetan Jure Dolenec, ki je mrežo Hrvatov zatresel štirikrat.

Izid:

Slovenija - Hrvaška 33:26 (17:15)

Slovenija: Baznik 2, Panjtar, Skube, Blagotinšek, Henigman, Marguč 7 (3), Janc 7, Levc, Dolenec 4 (2), Poteko 3, Kodrin 2, Sokolič 1, Ovniček, Makuc 2, Grošelj 1, Mačkovšek 3, Kljun, Suholežnik 1.