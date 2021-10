Potem ko se je po tekmi zgrudila sredi igrišča, je Sercien Ugolinova že v domači oskrbi

Na tekmi 4. kroga Delo EHF Lige prvakinj, na kateri je Krim Mercator v napeti končnici izgubil z zasedbo Metza (28:29), je francoska reprezentantka in članica ljubljanske ekipe Oceane Sercien Ugolin potrebovala zdravniško pomoč. Krimova šestica se je zgrudila na sredini igrišča in bila nato odpeljana v Univerzitetni klinični center. "Njeno stanje je stabilno," so sporočili iz ljubljanskega kluba.

24-letna desna zunanja rokometašica Oceane Sercien Ugolin je po pozdravu obeh ekip ob koncu tekme v Stožicah obležala na igrišču. Igralke obeh ekip so jo obkrožile, medtem ko je zdravniška služba opravila svojo nalogo. Sercien Ugolinova je bila odpeljana v UKC na nadaljnje preiskave. "Francozinja je že v domači oskrbi in se počuti dobro ter se bo kmalu pridružila ekipi," so zapisali na uradni spletni strani kluba, niso pa razkrili, kaj točno je bil razlog, zaradi katerega se je Francozinja zgrudila. icon-expand Krimovke in igralke Metza so takole obkrožile nesrečno Oceane Sercien Ugolin, ki je obležala na parketu po koncu tekme. FOTO: 24ur.com Ljubljanska ekipa je na nedeljski tekmi v Stožicah tesno izgubila z Metzem (28:29). Na dosedanjih štirih tekmah so Krimovke izgubile še proti švedskemu Sävehofu in madžarskemu Györu, v tretjem krogu pa so uspele premagati turški Kastamonu. Po štirih tekmah je ljubljanska zasedba na šestem mestu v skupini B. Vodi madžarski Györ z osmimi točkami, Metz, ki ima tekmo manj, jih ima šest, Kristiansand, Odense in CSKA Moskva (prav tako tekma manj) po štiri, Krim in Sävehof po dve, Kastamonu pa je zaenkrat še brez točk.