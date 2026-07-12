Potočar najboljši v polfinalu v Chamonixu

Luka Potočar je bil najboljši v polfinalu tekme svetovnega pokala oz. svetovne serije v težavnosti v francoskem Chamonixu z višino 38+.

Med finalistkami bo tudi ena Slovenka. Rosa Rekar je za las napredovala med osmerico najboljših, potem ko je z višino 45+ zavoljo boljšega kvalifikacijskega nastopa prehitela štiri tekmice z enako višino.