Potočar najboljši v polfinalu v Chamonixu

Luka Potočar je bil najboljši v polfinalu tekme svetovnega pokala oz. svetovne serije v težavnosti v francoskem Chamonixu z višino 38+.
Med finalistkami bo tudi ena Slovenka. Rosa Rekar je za las napredovala med osmerico najboljših, potem ko je z višino 45+ zavoljo boljšega kvalifikacijskega nastopa prehitela štiri tekmice z enako višino.
Med njimi je bila tudi Lucija Tarkuš, ki je končala na desetem mestu. V polfinalu je nastopila tudi Lučka Rakovec, ki je z višino 38+ zasedla končno 20. mesto.
Najboljša v polfinalu je bila Korejka Seo Chaehyun (51+), druga je bila Bolgarka Aleksandra Totkova (49+), tretja pa Američanka Annie Sanders (48+).
V Chamonixu ne nastopa najboljša slovenska predstavnica Janja Garnbret, ki se bo naslednjič v svetovnem pokalu predstavila septembra v domačem Kopru.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.