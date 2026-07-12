Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Potočar najboljši v polfinalu v Chamonixu

Chamonix, 12. 07. 2026 13.33 pred 28 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA
Luka Potočar

Slovenski plezalec Luka Potočar je blestel v polfinalu svetovnega pokala v Chamonixu. Z višino 38+ je osvojil prvo mesto in se uvrstil v finale, medtem ko je Rosa Rekar z višino 45+ kot osma napredovala med najboljšo osmerico.

Luka Potočar
Luka Potočar
FOTO: AP

Luka Potočar je bil najboljši v polfinalu tekme svetovnega pokala oz. svetovne serije v težavnosti v francoskem Chamonixu z višino 38+.

Med finalistkami bo tudi ena Slovenka. Rosa Rekar je za las napredovala med osmerico najboljših, potem ko je z višino 45+ zavoljo boljšega kvalifikacijskega nastopa prehitela štiri tekmice z enako višino.

Janja Garnbret, Rosa Rekar in Lučka Rakovec
Janja Garnbret, Rosa Rekar in Lučka Rakovec
FOTO: Aljoša Kravanja

Med njimi je bila tudi Lucija Tarkuš, ki je končala na desetem mestu. V polfinalu je nastopila tudi Lučka Rakovec, ki je z višino 38+ zasedla končno 20. mesto.

Najboljša v polfinalu je bila Korejka Seo Chaehyun (51+), druga je bila Bolgarka Aleksandra Totkova (49+), tretja pa Američanka Annie Sanders (48+).

Preberi še Zbolela za rakom ščitnice, ga premagala in se vrnila k vrhunskemu plezanju

V Chamonixu ne nastopa najboljša slovenska predstavnica Janja Garnbret, ki se bo naslednjič v svetovnem pokalu predstavila septembra v domačem Kopru.

Plezanje Luka Potočar Rosa Rekar
24ur.com Janja Garnbret šampionsko že v uvodu v sezono
24ur.com Nova zmaga za Gut-Behrami, točke osvojili tudi Slovenki
24ur.com Lucija Hribar do skupne zmage na bradlji
24ur.com Znova izjemna Janja Garnbret edina v polfinalu osvojila vrh
24ur.com Čurin Prapotnik končal v polfinalu na SP v Glasgowu
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Največjo škodo si delate s tem
Največjo škodo si delate s tem
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
7 receptov naših bralcev, ki slavijo poletje in tradicijo
7 receptov naših bralcev, ki slavijo poletje in tradicijo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897