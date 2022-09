Potočar slavil v moški konkurenci, Garnbretova druga v Kopru

Luka Potočar je do zmage prišel z višino 30+, takšno je preplezal tudi Švicar Sascha Lehmann, a je bil Slovenec boljši v polfinalu, tretji pa je bil Nemec Yannick Flohe z 29+.

Potočar, ki je lani osvojil tudi naslov svetovnega podprvaka, je bil pred tem v svetovnem pokalu najboljši drugi, in sicer lani v Kranju. "Ta zmaga je res nekaj pomembnega zame, ker je to moja prva in ker sem jo dosegel tu pred domačimi gledalci v Kopru. Res je nekaj neverjetnega in sem zelo vesel," je povedal Potočar. "Zagotovo so bili cilji visoki tudi na prejšnjih tekmah svetovnega pokala, bil sem tudi blizu medalje. V plezanju pač ne veš, enkrat si blizu, drugič pa daleč. Vsekakor pa so bili cilji visoki in sem vesel, da mi je uspelo glavnega 'odkljukati' prav tu v Kopru," je dodal.

Na zmago je v ženski konkurenci pred številnimi gledalci pred koprsko steno merila Janja Grnbret, a na koncu doživela prvi poraz v sezoni. Garnbretova je tako prekinila niz enajstih zmag oziroma osmih v sezoni. V svetovnem pokalu je doslej nanizala že 54 stopničk, od tega 36 zmag, 14 v balvanskem in 22 v težavnostnem plezanju. "Spodbuda je bila ves čas fenomenalna. Tokrat pa je bilo sploh noro. Najboljša tekma v sezoni," se je Garnbretova najprej zahvalila gledalcem za podporo in nadaljevala: "Sicer se ni izšlo po načrtih, ampak smo pa slišali Zdravljico za Luko in sem zanj zelo vesela. Kakršna perfekcionistka sem, mi je sicer težko. Ne zaradi drugega mesta, ampak zato, ker nisem plezala tako, kot znam. Sem pa zadovoljna tudi z drugim mestom."