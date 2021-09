Potočar po zgodovinskem uspehu: Uspelo mi je tisto, za kar sem treniral

"Sliši se več kot odlično - svetovni podprvak v težavnosti," je dejal Luka Potočar po finalu, v katerem je dosegel vrh smeri tako kot novi svetovni prvak Avstrijec Jakob Schubert.

"Zadovoljen sem, da mi je to uspelo, da sem dodal piko na i že tako dobri sezoni, da sem končno dosegel tisto, za kar sem treniral. Pred finalom so mi rekli, da se lahko zapišem v zgodovino s prvo moško medaljo v težavnosti za Slovenijo, kar mislim, da mi je dalo še dodaten pritisk, kaj lahko naredim za ta šport v Sloveniji. Res sem vesel, da mi je tudi to uspelo," je bil ponosen Jeseničan.

Pred manj kot tremi tedni je v Kranju z drugim mestom v težavnosti prvič stopil na zmagovalni oder na tekmah svetovnega pokala ter v končnem seštevku sezono v tej disciplini sklenil na četrtem mestu.

"Stopničke v Kranju so bile potrditev, da sem v dobri formi, in tudi skozi tekmovanje v Moskvi sem videl, da se lahko merim z najboljšimi, da moram le 'odplezati', kot znam, in lahko posežem po vrhu," je dejal gorenjski najstnik, ki bo 21. novembra dopolnil 20 let.

"Za finalno smer bi rekel, da je bila malo prelahka, kar se je videlo tudi pri rezultatih, saj smo bili vsi finalisti precej skupaj. Težavnost je bila dobra, zadnji del je bil malo bolj balvanski, da si se lahko precej 'spočil' za nadaljevanje, za vrh. Skok na začetku je bil nekaj, na kar se moraš posebej pripraviti. Sam sem se poskušal čim manj obremenjevati s tem, naredil sem manjšo napako, a sem vesel, da se mi je uspelo zadržati na oprimku in sprostiti, da sem lahko potem naredil skok brez težav in nadaljeval," je dejal.