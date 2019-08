Potrjeno: Federer in Nadal skupaj v svetu igralcev ATP

Triintridesetletni Španec, 18-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, je odločitev potrdil na turnirju masters v Montrealu, na katerem se je brez težav uvrstil v četrtfinale.

Rogerja Federerja, 20-kratnega zmagovalca turnirjev velike četverice, Rafaela Nadalain Jürgena Melzerja so v svet izvolili soigralci. Tako so se zapolnila prosta mesta, ki so se sprostila po odstopu NizozemcaRobina Haaseja, Škota Jamieja Murrayjain Ukrajinca Sergeja Stahovskega pred začetkom letošnjega Wimbledona.

Nadal je predstavnik najboljših 50 igralcev na lestvici ATP, Melzer je predstavnik dvojic, Federer pa ima prosto vlogo.

"Z Rogerjem sva se odločila, da greva skupaj v to. Tam ne bom sam. On tam ne bo sam. Oba lahko pomagava nekako spremeniti ta šport, upajmo, da na boljše. Z Rogerjem nama skozi kariero ni bilo nikoli vseeno za tenis. Veliko stvari se je dogajalo. Želiva si biti del tega, zato sva zdaj tukaj," je povedal Nadal.

V zadnjih nekaj mesecih se je pojavilo več nesoglasij glede določenih težav, saj je predsednik sveta Srb Novak Đoković, 16-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, velikokrat drugačnega mnenja kot Nadal in Federer. Srb je številne teniške igralce razburil tudi z vlogo, ki jo je imel pri upokojitvi priljubljenega predsednika združenja poklicnih teniških igralcev (ATP) Britanca Chrisa Kermode.

Španec in Švicar, ki je v četrtek dopolnil 38 let, bosta svoji vlogi zasedla takoj, v svetu pa bosta do konca mandata, ki poteče pred začetkom turnirja v Wimbledonu 2020.