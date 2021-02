Potrjena okužba v hotelu, teniška karavana spet v osamitev

V Avstraliji trenutno poteka kar šest "ogrevalnih" turnirjev pred OP Avstralije v Melbournu, katerih usoda je zdaj nejasna. Po besedah premierja zvezne države Viktorija, Daniela Andrewsa, pa odpovedi celotnih turnirjev ne bo.

"Na tej ravni ne bo nobenega vpliva na sam turnir," je po poročanju BBC dejal Andrews, saj naj bi se igralci in igralke na igrišča vrnili takoj, ko bodo na testiranju negativni. OP Avstralije so zaradi veljavnih ukrepov in obvezne karantene, ki je čakala vse udeležence, prestavili za tri tedne. Prvi veliki slam sezone naj bi se začel v ponedeljek.

Okužbo z britanskim sevom virusa so potrdili pri 26-letnem moškem v hotelu Grand Hyatt v Melbournu. To je bil eden od hotelov, v katerem je bilo 14 dni nastanjenih približno 1000 igralcev, uradnikov in članov ekip. Med 500 in 600 jih je zato dobilo obvestilo, da so bili morda v "bežnem stiku" z okuženo osebo.