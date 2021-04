Potrjeno: organizatorji za teden dni prestavili Roland Garros

Kot so danes sporočili pariški prireditelji, so v dogovoru s francosko teniško zvezo in pristojnim ministrstvom preučili več možnih različic novega urnika, pri čemer so upoštevali tudi mednarodne športne koledarje. Na koncu so prišli do najboljše možne rešitve, zamika za en teden. Tekmovanje na igriščih Rolanda Garrosa je bilo prestavljeno že lani, ko so ga iz poznopomladanskega termina prestavili na jesen. Zmagi bosta letos branila Rafael Nadal, ki bo lovil še svojo 14. lovoriko na pariškem pesku, in Iga Šwiatek, ki je za senzacijo poskrbela lani z izjemnim in nezaustavljivim tenisom.