Potrjeno: Pogačar na Tour v vlogi kapetana

Kolesarsko moštvo UAE Team Emirates je uradno potrdilo zasedbo za prihajajočo dirko po Franciji. Na njej sta, kot je bilo pričakovati, tudi slovenska kolesarja Tadej Pogačar in Jan Polanc, je zapisala ekipa v izjavi za javnost. Tour se bo začel v soboto, 29. avgusta, in trajal vse do 20. septembra.

Uradna potrditev nastopa obeh slovenskih kolesarjev je zgolj formalnost, saj so že pred časom iz moštva sporočili okvirno osmerico za nastop na največji kolesarski dirki na svetu. Jan Polanc bo opravljal vlogo pomočnika. So pa iz moštva še enkrat potrdili, da bo imel vlogo kapetana ob izkušenemu Italijanu Fabiu Aruju prav Tadej Pogačar, čeprav bo prvič nastopil na francoski pentlji. V moštvu je prišlo do spremembe, saj bo namesto sprva predvidenega Norvežana Svena Erika Bystroema nastopil njegov rojak Vegard Stake Laengen. Pogačar je za uradno spletno stran moštva priznal, da je pred svojim krstnim nastopom na Touru malce živčen, a predvsem navdušen."Na kriteriju Dauphine smo dokazali, kaj lahko storimo kot moštvo. Konstantno smo bili močni ves teden. Formolo je dobil etapo, De La Cruz je osvojil majico za najboljšega hribolazca, sam pa sem bil visoko v skupni razvrstitvi," je moč moštva izpostavil 21-letnik s Klanca pri Komendi. icon-expand Jan Polanc (levo) in Tadej Pogačar (desno) bosta na prihajajoči dirki po Franciji močna aduta moštva UAE Team Emirates. FOTO: Damjan Žibert "Vse to je bila dobra priprava na Tour in dokaz, da zmoremo. Vemo, da je dirka po Franciji stopnička višje, ampak prepričani smo, da lahko dosežemo veliko, če bo vse potekalo po načrtih," je še dodal Pogačar. Na Touru bodo ob obeh Slovencih v dresu UAE Team Emirates nastopili še Primož Roglič (Jumbo-Visma), Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) in Matej Mohorič(Bahrain-McLaren). Dirka po Franciji se bo v soboto, 29. 8., in nedeljo, 30. 8., začela z dvema etapama v okolici Nice. Prva bo ravninska, na drugi pa se bodo za visoka mesta prvič udarili vsi favoriti.