Pound: Olimpijskih iger ne morete preprosto odpovedati ali preložiti

Ne gre spregledati tudi tega, da so datumi olimpijskih iger vedno zelo skrbno izbrani, da ne bi sovpadali s koledarji ligaških tekem denimo ameriškega nogometa, košarke, hokeja, baseballa ali evropskih nogometnih lig. Tudi preseliti igre tik pred zdajci v drugo svetovno prestolnico ali na drugo lokacijo na drugem koncu sveta, v javnosti so zaokrožile informacije, da bi lahko igre prevzel London, je po mnenju Pounda skoraj nemogoče. "Težko se je preseliti, ker je na svetu le nekaj mest, ki bi lahko prevzela igre v tako kratkem času," je dejal.

"To je velika, velika, velika odločitev in je ne morete sprejeti, če nimate zanesljivih dejstev, na katera se lahko zanesete," je dejal Pound."Ne morete kar tako reči, da bomo to storili oktobra," dodaja Pound. Preložitev takšnega dogodka, kot so olimpijske igre, za katerega potekajo večletne priprave, bi po mnenju 77-letnega Kanadčana povzročile velike težave imetnikom televizijskih pravic.

Pound je športnike pozval, naj kljub resnim razmeram nemoteno nadaljujejo priprave na olimpijske igre: "Kolikor vsi vemo, boste v Tokiu. Vse kaže, da se bodo priprave na igre v Tokiu nadaljevale kot običajno, zato se osredotočite na svoj šport, lahko pa se zanesete tudi na to, da vas Mok ne bo poslal v razmere pandemije."

Na igrah v Tokiu je pričakovati približno 11.000 športnikov, na paralimpijskih igrah, ki se bodo začele 25. avgusta, pa Mok pričakuje 4400 športnikov. Moderne olimpijske igre so bile odpovedane le v času obeh svetovnih vojn. V Berlinu leta 1916, nato pa zimske leta 1940 in leta 1944 v Sapporu na Japonskem in Cortini d'Ampezzo v Italiji ter poletne v Tokiu oziroma Helsinkih ter Londonu. Igre pa so bile pred in po tem okrnjene tudi zaradi različnih političnih bojkotov ter v nevarnosti zaradi terorističnih groženj. Za Pounda je trenutno največja ovira negotovost, ki vlada okrog koronavirusa. Mok bo ukrepal skladno z navodili Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

"Seveda, če bo koronavirus prerasel v pandemijo, primerljivo s pandemijo španske gripe. Na tej ravni smrtnosti bo takrat vsak prisiljen vzeti svoje zdravilo," je dejal Pound, sklicujoč se na smrtonosno bolezen, ki je v enem letu od 1918 do 1919 terjala milijone življenj po vsem svetu.