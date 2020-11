Povabilo v reprezentanco tudi Lazovićevi in Elizabeth Omoregie

Poleg obeh omenjenih igralk je Bregar na svoj seznam uvrstil še vratarke Amro Pandžić(Kastamonu Belediyesi), Majo Vojnović(Krim Mercator) in Branko Zec(Waiblingen), krilne igralke Emo Abino, Tijo Gomilar Zickero, Majo Svetik(vse Krim Mercator) in Živo Čopi(Krka Novo mesto), zunanje igralke Ano Abino, Erin Novak(obe Krka Novo mesto), Nušo Fegic(Mlinotest Ajdovščina), Ano Gros(Brest), Tjašo Stanko (Metz), Hano Vučko, Nino Žabjek(obe Krim Mercator) in Nino Zulić(Kastamonu Belediyesi) ter krožne napadalke Anejo Beganović(Podravka), Valentino Klemenčičin Natašo Ljepojo(obe Krim Mercator).

Bregar: Upamo, da se bo evropsko prvenstvo odvilo po zastavljenih načrtih

Reprezentanca bo priprave začela v nedeljo, 22. decembra. V času priprav bo bivala v hotelu Thermane Laško, ki je ekipi omogočila nastanitev v ločenem nadstropju od drugih obiskovalcev, trenirala pa bo v dvorani Tri lilije.

"V prvi vrsti si želim, da povabljene igralke do zbora ostanejo zdrave, da se jih bodo poškodbe ognile v visokem loku ter da ne bo kakšne okužbe s koronavirusom. Na vsaki reprezentančni akciji se zberemo v nekoliko spremenjeni postavi. Tudi tokrat ne bo nič drugače, saj nam na nekaterih igralnih mestih manjka kakšna igralka," je uvodoma dejal Bregar.

"Vesel sem, da se v reprezentanco vračata Barbara Lazović in Elizabeth Omoregie. Tudi kapetanka Ana Gros je v izjemno dobri formi. Vsi komaj čakamo, da se priprave začnejo, obenem pa upamo, da se bo evropsko prvenstvo odvilo po zastavljenih načrtih," je še dodal Bregar.