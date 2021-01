Vujović si je našel nov klub, Gaber hvali njegovega naslednika Vranješa

Veselin Vujović, nekdanji selektor slovenske rokometne reprezentance in tudi trener Kopra, si je našel nov klub. Kot pišejo tamkajšnji mediji, je podpisal petmesečno pogodbo z banjaluškim Borcem, pogodba pa se lahko tudi podaljša. Vujović, ki je s Slovenijo osvojil bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu, je bil nazadnje trener Zagreba. Na klopi aktualnega državnega prvaka, trenutno pa drugouvrščene ekipe domačega prvenstva, bo Črnogorec zamenjal Mirka Mikića, ki ostaja v strokovnem štabu. "Klub je bil zadovoljen z delom Mikića, toda v razgovoru z njim smo zaključili, da ekipa za uresničitev ambicij v domačih in evropskih tekmovanjih potrebuje še bolj priznanega strokovnjaka. Vujović nam ni postavljal nobenih velikih zahtev. Za klub in nasploh tukajšnji rokomet je prihod nekdanjega odličnega rokometaša in tudi uspešnega trenerja velika stvar," je dejal predsednik Borca Saša Kondić.

Slovenijo prva tekma čaka čez tri dni, v okviru kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2022 se bo v Almereju ob 20. uri pomerila z Nizozemsko. Slovenija in Nizozemska sta si v letu 2019 nasproti stali trikrat, le na pripravljalni tekmi 25. oktobra v Ormožu pa je proti njej dres oblekel tudi Matej Gaber. Slednji, eden izmed stebrov obrambe, je imel v zadnjem obdobju velike težave s poškodbami.

"V tem trenutku se telesno počutim zelo dobro. Nimam nobenih težav in upam, da tako ostane do odhoda v Egipt in tudi na svetovnem prvenstvu," je na nedeljski spletni novinarski konferenci dejal krožni napadalec.

Zadnje veliko tekmovanje, na katerem je nastopil, je bilo svetovno prvenstvo v Franciji leta 2017, ko je Slovenija po zgodovinskem preobratu osvojila bronasto odličje. Zadnji dve evropski prvenstvi je izpustil zaradi zloma stopalnice in prsta na roki, preglavice mu je povzročala tudi poškodba hrbta, nazadnje pa je prebolel še okužbo s koronavirusom. S treningi selektorja Ljubomirja Vranješase Gaber tako srečuje prvič.

Vranješeva mirnost in razlage 'pozitivni novosti' v primerjavi s predhodniki

"Všeč mi je njegova mirnost, tudi s taktičnega stališča vsak točno ve, kaj mora v določenem trenutku narediti. Vse razloži do potankosti. Lahko rečem, da sta to zame pozitivni novosti od zadnje udeležbe na reprezentanci," je dejal Gorenjec in dodal: "Morda prej nismo bili vajeni tako temeljito delati na taktiki. Kar sem videl do sedaj, bomo na preizkuse v tem segmentu igre izredno dobro pripravljeni."

S posebnimi željami je v Laško prišel tudi mlajši izmed bratov Skube.

"Moja želja je vedno bila, da oblečem slovenski dres in nastopim na kakšnem članskem prvenstvu. Doslej temu še ni bilo tako," je pojasnil organizator igre, ki je do danes dres z državnim grbom oblekel 17-krat. "V Laško sem prišel s pozitivnimi občutki ter visokimi cilji in ambicijami. Imamo eno najbolj kakovostnih reprezentanc. Upam, da nam bo zdravje služilo in da bomo lahko pokazali vse naše kakovosti tudi na igrišču," je še povedal član beloruskega Meškova.

'Konkurenca na srednjem zunanjem igralnem mestu je velika'

Na njegovem igralnem mestu je sicer kar močna konkurenca, saj je selektor Vranješ tja vpoklical pet rokometašev.

"Reprezentanca je nekaj drugega kot klub. Konkurenca na srednjem zunanjem igralnem mestu je velika. Verjamem, da kdorkoli izmed nas bo dobil priložnost, jo bo dobro izkoristil. Kakršnokoli vlogo mi bo selektor namenil, jo bom sprejel in skušal pokazati največ, česar bom v tistem trenutku sposoben," je poudaril Trebanjec.

Slovenija v času priprav v Laškem biva v tako imenovanem mehurčku v hotelu Thermana in vadi v dvorani Tri lilije. Prvo tekmovalno akcijo bo imela v sredo, ko se bo v Almereju pomerila z Nizozemsko, druga medsebojna tekma pa jo čaka štiri dni kasneje v Celju. Slovenija bo v Egipt na SP odpotovala v torek, 12. januarja. V predmestju Aleksandrije se bo v okviru skupine H najprej pomerila z Južno Korejo (14. 1.), Rusijo (16.) in Belorusijo (18.). V drugi del svetovnega prvenstva, na katerem bo prvič nastopilo 32 reprezentanc, se bodo uvrstile tri najboljše reprezentance skupine. Tam se bodo srečale z najboljšo trojico iz skupine G (Švedska, Egipt, Češka in Čile).