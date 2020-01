Požari zaenkrat ne ogrožajo uvodnega velikega slama v sezoni

Predsednik združenja igralcev ATP, Srb Novak Đoković, je organizatorje opozoril, naj razmislijo o kasnejšem začetku turnirja, če se razmere v Avstraliji ne bodo spremenile. Toda prvi mož organizacije Tennis Australia Craig Tileymeni, da zaenkrat ni potrebe za takšne ukrepe, "seveda pa je na prvem mestu zdravje igralcev, delavcev na turnirju in gledalcev".

"Veliko je ugibanj o tem, ali bo dim, ki nastaja v požarih, vplival na turnir. A po podatkih, ki jih imamo ta čas, je vremenska napoved ugodna in zato ne pričakujemo sprememb. Sprejeli smo tudi dodatne ukrepe, da bomo turnir lahko izpeljali po načrtu,"pravi Tiley in dodaja, da ljudje v Melbournu zaradi požarov doslej niso bili nikoli ogroženi.

Tesno sodelovanje

Organizatorji turnirja podrobno spremljajo in analizirajo razmere. Po pomoč so se zato že zatekli k meteorologom in strokovnjakom za onesnaženost zraka.

"V vsakem trenutku bomo imeli dostop do podatkov o onesnaženosti v Melbourne Parku in okolici. Tesno sodelujemo tudi z zdravstvenim osebjem in drugimi lokalnimi strokovnjaki," zagotavlja Tiley.

Nadal: Pripravljen sem pomagati

Teniške organizacije in igralci so se aktivno vključili tudi v pomoč zbiranja sredstev za tiste, ki jih je požar prizadel. Med pobudniki je bil domačin Nick Kyrgios, ki so se mu pridružili številni drugi igralci, športniki in tudi organizatorji tekmovanj. Tik pred odprtim prvenstvom Avstralije je napovedan tudi ekshibicijski turnir svetovnih zvezdnikov, katerega izkupiček bo namenjen žrtvam požarov. Tam je nastop med drugimi že potrdil prvi igralec sveta Španec Rafael Nadal.

"Skušali bomo zbrati denar za žrtve teh groznih požarov. Pripravljen sem pomagati na vse načine, če je to le možno. Prepričan sem, da nam skupaj z ostalimi igralci lahko uspe zbrati kar precej sredstev," pravi Španec.