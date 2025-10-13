Pozitivna trema v taboru Slovana pred evropskim izzivom

Slovanovci bodo v skupini C EHF Evropske lige prvo tekmo igrali v Ljubljani – tokrat v Hali Tivoli – proti romunski zasedbi Baia Mare. Pred tekmo Staš Jovičič za uradno klubsko spletno stran pravi: " Končno bomo začeli z evropskim tekmovanjem, ki ga vsi v ekipi nestrpno pričakujemo. Lani smo si ga z zelo uspešno igro priigrali in zaslužili. Letos zagotovo čutimo nekaj pritiska, tudi zaradi tega, saj se vsakdo želi dokazati. V evropsko sezono gremo sproščeno in želimo dokazati, česa smo zmožni in sposobni ."

Slovan igra v skupini C skupaj z romunsko Baio Mare in danskim Skandeborgom. Prvi nasprotniki so Romuni: " Baia Mare je z uvrstitvijo v ta evropski pokal naredila zgodovinski uspeh. Prišla je sproščena in motivirana, vsak si želi igrati Evropo. Mi, v Slovanu, mislim, da imamo kar mlado ekipo, za veliko od nas bo to debi v evropskem klubskem tekmovanju, zato komaj čakamo obračune v Evropi in seveda zmage ," za spletno stran Ljubljančanov dodaja 24-letnik v dresu ljubljanskega kluba.

CS Minaur Baia Mare se je pridružil skupinskim tekmam prek najtesnejšega kvalifikacijskega kroga, kjer se je njihov dvoboj proti islandski ekipi Stjarnan končal z izvajanjem sedemmetrovk, potem je bilo po rednem delu izenačeno. Ta zmaga je bila zgodovinska za romunski klub, saj bo Baia Mare zdaj debitiral v skupinskem delu drugega najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja.

V prejšnjih dveh poskusih, v pokalu EHF 2005/06 in evropski ligi EHF 2022/23, je Baia Mare izpadla v kvalifikacijah. Slovan bo odslej igral tekme torek – petek/sobota/nedelja, kar je pač evropski tempo. "Tempo sezone bo zdaj zelo naporen, a tako bo za vse ekipe – dve tekmi na teden, pa potem še pokal – to smo vedeli že na začetku sezone, zato smo se od prvega dne na to tudi pripravljali. Z dobro telesno pripravljenostjo in kakovostno regeneracijo se bo ta tempo po mojem mnenju dal zdržati normalno," je razmišljal Jovičič. Za prvo tekmo ne razmišljajo o ničmer drugem kot o zmagi: "Menim, da smo kakovostnejša ekipa od romunskega nasprotnika, poleg tega igramo pred domačo publiko."

Tekmo EHF Evropske lige bo Slovan igral v Hali Tivoli, pred tem bo tam opravil dva treninga.

Razpored prvega dela tekmovanja:

14. oktober: RD Slovan – Baia Mare (ROM)

21. oktober: Skanderborg (DAN)– RD Slovan

11. november: RD Slovan – Granollers

18. november: Granollers – RD Slovan

25. november: Baia Mare (ROM)– RD Slovan

2. december: RD Slovan – Skanderborg (DAN)