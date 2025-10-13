Svetli način
Pozitivna trema v taboru Slovana pred evropskim izzivom

13. 10. 2025

M.J.
Torek ob 20.45 bo ekipa RD LL Grosist Slovan lovila prvo zmago v evropskem rokometnem tekmovanju, ko se bo v Hali Tivoli pomerila z romunsko ekipo Baia Mare. Slovenski reprezentant Staš Slatinek Jovičič pravi, da se nekaj pritiska pred mednarodnim prvencem čuti.

Staš Slatinek Jovičić in Jaka Malus
Staš Slatinek Jovičić in Jaka Malus FOTO: RD Slovan

Slovanovci bodo v skupini C EHF Evropske lige prvo tekmo igrali v Ljubljani – tokrat v Hali Tivoli – proti romunski zasedbi Baia Mare. Pred tekmo Staš Jovičič za uradno klubsko spletno stran pravi: "Končno bomo začeli z evropskim tekmovanjem, ki ga vsi v ekipi nestrpno pričakujemo. Lani smo si ga z zelo uspešno igro priigrali in zaslužili. Letos zagotovo čutimo nekaj pritiska, tudi zaradi tega, saj se vsakdo želi dokazati. V evropsko sezono gremo sproščeno in želimo dokazati, česa smo zmožni in sposobni."

Slovan igra v skupini C skupaj z romunsko Baio Mare in danskim Skandeborgom. Prvi nasprotniki so Romuni: "Baia Mare je z uvrstitvijo v ta evropski pokal naredila zgodovinski uspeh. Prišla je sproščena in motivirana, vsak si želi igrati Evropo. Mi, v Slovanu, mislim, da imamo kar mlado ekipo, za veliko od nas bo to debi v evropskem klubskem tekmovanju, zato komaj čakamo obračune v Evropi in seveda zmage," za spletno stran Ljubljančanov dodaja 24-letnik v dresu ljubljanskega kluba.

Uroš Zorman
Uroš Zorman FOTO: Damjan Žibert

CS Minaur Baia Mare se je pridružil skupinskim tekmam prek najtesnejšega kvalifikacijskega kroga, kjer se je njihov dvoboj proti islandski ekipi Stjarnan končal z izvajanjem sedemmetrovk, potem je bilo po rednem delu izenačeno. Ta zmaga je bila zgodovinska za romunski klub, saj bo Baia Mare zdaj debitiral v skupinskem delu drugega najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja.

V prejšnjih dveh poskusih, v pokalu EHF 2005/06 in evropski ligi EHF 2022/23, je Baia Mare izpadla v kvalifikacijah. Slovan bo odslej igral tekme torek – petek/sobota/nedelja, kar je pač evropski tempo. "Tempo sezone bo zdaj zelo naporen, a tako bo za vse ekipe – dve tekmi na teden, pa potem še pokal – to smo vedeli že na začetku sezone, zato smo se od prvega dne na to tudi pripravljali. Z dobro telesno pripravljenostjo in kakovostno regeneracijo se bo ta tempo po mojem mnenju dal zdržati normalno," je razmišljal Jovičič. Za prvo tekmo ne razmišljajo o ničmer drugem kot o zmagi: "Menim, da smo kakovostnejša ekipa od romunskega nasprotnika, poleg tega igramo pred domačo publiko."

Tekmo EHF Evropske lige bo Slovan igral v Hali Tivoli, pred tem bo tam opravil dva treninga.

Razpored prvega dela tekmovanja:
14. oktober: RD Slovan – Baia Mare (ROM)
21. oktober: Skanderborg (DAN)– RD Slovan
11. november: RD Slovan – Granollers 
18. november: Granollers – RD Slovan
25. november: Baia Mare (ROM)– RD Slovan
2. december: RD Slovan – Skanderborg (DAN)

