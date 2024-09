Prado še za točko bližje Gajserju

Po Švici bodo do konca sezone le še tri dirke, boj za naslov prvaka v razredu MXGP pa postaja vse bolj napet. Gajser je v Švico, potem ko je bil tretji na Nizozemskem, prinesel le devet točk naskoka.

V Frauenfeldu je Prado razliko zmanjšal še za točko, saj jih je za zmago v kvalifikacijah dobil deset, Gajser pa za drugo mesto devet. Tako ima zdaj Slovenec pred nedeljsko dirko 810 točk, Španec pa 802.

V kvalifikacijah so se za njima zvrstili Nizozemec Jeffrey Herlings, Francoz Maxime Renaux in Švicar Jeremy Seewer. Herlings ima teoretično še možnosti, da se s 774 točkami vmeša v boj za prvaka, vsi drugi so že predaleč od vodilne trojice.

Pancar je ostal na 14. mestu seštevka in tudi pri 207 točkah, saj je bil s 35. dosežkom kvalifikacij daleč od prve deseterice, ki dobi točke v tem delu dirke.

Do konca sezone so poleg švicarske preizkušnje ostale še dirke v Turčiji, na Kitajskem in v Cozarju v Španiji.

V nedeljo bo prva vožnja v Fraunfeldu na vrsti ob 14.15, druga pa ob 17.10.