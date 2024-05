Prado zmagovalec v domačem Lugu, Gajser četrti

Tim Gajser je prvo vožnjo, za katero si je v sobotnih kvalifikacijah priboril drugo izhodišče za Jorgejem Pradom, slabo začel. Po ne najboljšem startu je naredil še napako, v drugem krogu zapeljal s steze in se vrnil šele kot 12. Do konca se je moral tako prebijati naprej, vendar višje kot do šestega mesta ni več mogel. Jan Pancar se je sprva gibal okrog 20. mesta, proti koncu pa nekaj mest pridobil in prvo vožnjo končal na 14.

V ospredju je domačin Prado zmagal pred Francozom Romainom Febvrom, tretji je bil Nizozemec Calvin Vlaanderen.

Druga vožnja se je začela s tehničnim zapletom, saj se na dveh startnih mestih, tudi pred Pradom, niso odprla startna vratca, zato so vožnjo prekinili. Po 15 minutah je sledil nov start, po katerem je favorit Prado hitro prišel do prvega mesta. Gajser je začel na šestem mestu, a se je nato prebil vse do drugega, ko je prehitel Vlaanderna. V rokah je imel drugo mesto, vendar ga je nekaj krogov pred ciljem prehitel Nizozemec Jeffrey Herlings, tako da se je moral zadovoljiti s tretjim.