Prava rokometna pustolovščina za otroke v Areni Stožice

Resda rokometašicam Krima Mercatorja v Ligi prvakinj v drugem delu sezone prav nič ne gre po načrtih, a to še ne pomeni, da je sezona "zavržena". Do konca je še nekaj tekem in vse se še lahko obrne v korist Ljubljančank. V soboto, 8. februarja, ob 18.00, prenos na Kanalu A in VOYO, se v Areni Stožice pripravlja prava rokometna poslastica. Ljubljanske rokometašice se bodo pomerile z romunsko ekipo CS Gloria 2018 BN. A ne gre le za tekmo EHF Lige prvakinj, saj Krimova družina na slovenski državni praznik pripravlja pravo doživetje za otroke in družine.