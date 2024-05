'Pravijo, da moraš ob odločilnem strelu izklopiti glavo. To sem tudi storil'

Tri minute pred iztekom kvalifikacijske tekme za preboj na svetovno prvenstvo so Slovenci v Wintherturju vodili z dvema goloma prednosti (33:31), tako je bilo tudi po golu Staša Slatinka Jovičiča, preden so Švicarji tekmo popeljali v sedemmetrovke. A pri teh domači niso bili natančni, v prvih dveh serijah so zatresli okvir vrat, tako da so Slovenci po treh metih vodili s 3:1. Nato je na vrsto prišel Aleks Kavčič, zadel četrto zaporedno sedemmetrovko Slovenije in poskrbel za napredovanje Slovenije. "Pravijo, da moraš v takšnem trenutku, kot je odločilni strel, izklopiti glavo. To sem tudi storil. Imeli smo srečo, da so tekmeci zgrešili dve sedemmetrovki, tako da sem bil brez dodatnega bremena. Švica je kakovostna reprezentanca. Vedeli smo, kaj počnejo v igri, a to počnejo kakovostno. Prebijali so našo obrambo. Vsa čast njihovim napadalcem, a naša želja, borbenost in veliko srce so prevesili tehtnico na našo stran," je po uvrstitvi na SP povedal strelec odločilne sedemmetrovke Aleks Kavčič.