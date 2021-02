'Pravljica' Karatseva se nadaljuje, Osaka že v ženskem polfinalu

Aslan Karatsev je postal prvi debitant na turnirjih za grand slam, ki se je prebil v polfinale, in drugi kvalifikant po Bobu Giltinanu iz leta 1977. Sedemindvajsetletnika v polfinalu čaka boljši iz dvoboja med prvim nosilcem, Srbom Novakom Đokovićem, in šesto postavljenim Nemcem Alexandrom Zverevom.

"Neverjeten občutek. Prvič v polfinalu. Neverjetno!" se je po dvoboju smejalo Karatsevu. "Začetek je bil težak zame, predvsem sem moral brzdati živce, a sem se trudil iskati pravo igro," je dodal Rus, ki je 114. na lestvici ATP, nižje od njega s polfinalom na grand slamih je bil le Hrvat Goran Ivanišević v Wimbledonu leta 2001, ko je bil 125.

Rus se je v polfinale prebil tudi zaradi težav Bolgara Grigorja Dimitrova, ki je v tretjem nizu kazal znake bolečine in zahteval zdravniško pomoč zaradi krčev v spodnjem delu hrbta. Dimitrov se je vrnil na igrišče, a je imel težave predvsem pri servisu. A to ne zmanjšuje uspeha ruskega igralca, ki je bil doslej kar neznanka na najvišji ravni, saj je večino točk nabiral na turnirjih serije challenger. V Melbournu pa se mu je odprlo tudi med elito, na poti do Dimitrova je izločil tudi precej bolj uveljavljena igralca, kot sta osmi nosilec, Argentinec Diego Schwartzman, in 20. nosilec, Kanadčan Felix Auger-Aliassime.

V četrtfinalu je Dimitrov brez posebnih težav ob Karatsevih težavah s "forehandom" dobil prvi niz, nato pa je Rus pokazal pravo mero borbenosti, ki je prišla do živega tudi Dimitrovu, saj je bilo pri njem opaznih vse več frustracij. Karatsev je tako dobil drugi niz, v tretjem je Dimitrov komaj še serviral in pri 1:5 poklical zdravnika, od takrat pa je bilo vse v domeni ruskega igralca.