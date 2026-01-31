Pravljica se nadaljuje: Šeško v finalu OP Avstralije

Žiga Šeško je tudi v polfinalnem obračunu potrdil izjemno formo, ki jo kaže skozi celoten turnir v Melbournu. Dvoboj je dobil v dveh nizih, pri tem pa še naprej ohranil izjemno statistiko – tudi proti 18-letnemu Japoncu Rjoju Tabatu ni izgubil niti ene servisne igre in ostaja brez oddanega niza na letošnjem mladinskem OP Avstralije.

V prvem nizu je 17-letni Slovenec zanesljivo nadzoroval potek dvoboja in ga dobil s 6:3.

Slovenija je imela dve igralki v glavnem žrebu v Melbournu. Tako Kaja Juvan kot Veronika Erjavec sta izpadli že v prvem krogu.

Podobno je bilo tudi v drugem, kjer ni popuščal v ključnih trenutkih ter niz prav tako zaključil z rezultatom 6:3. Zbrana in učinkovita igra pri začetnem udarcu mu je znova omogočila, da je ves čas držal nasprotnika pod pritiskom.

Za Žigo Šeška je to največji dosežek kariere na mladinskih turnirjih za Grand Slam. V velikem finalu se bo pomeril z 8. mladincem sveta, Američanom Keatnom Hanceem. Oba bosta v dvoboju lovila svojo prvo lovoriko na turnirjih velike četverice.

Ne glede na razplet finalnega dvoboja je Žiga Šeško z nastopi v Melbournu že zdaj dosegel novo prelomnico v svoji karieri ter še enkrat več potrdil, da sodi v sam vrh svetovnega mladinskega tenisa.

Izidi, OP Avstralije:

1. kolo: Šeško (Slo/7) – Salbiev (Med) 6:3, 6:2

2. kolo: Šeško (Slo/7) – Camacho (Ekv) 6:4, 6:3

Osmina finala: Šeško (Slo/7) – Behrmann (Avt/10) 6:2, 6:4

Četrtfinale: Šeško (Slo/7) – Miguel (Bra/2) 6:2, 7:6(5)

Polfinale: Šeško (Slo/7) – Tabata (Jap/3) 6:3, 6:3

Finale: Šeško Ž. (Slo/7) – Hance K. (Zda/4)

Dvojice:

1. kolo: (2)Miguel/Šeško – Kang/Salbiev 7:5, 6:3

Osmina finala: (2)Miguel/Šeško – Park/Sekhon 6:0, 6:2

Četrtfinale: (2)Miguel L./Šeško Ž. – Ceban M./Filaretov K. b.b.