Đoković po zdravstvenih težavah izpadel v drugem krogu Cincinnatija

Južnoameriški predstavnik Thiago Tirante je bil po dveh urah in 44 minutah boljši z 2:6, 6:4, 6:4. Novak Đoković, 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam in rekorder po naslovih na mastersih, je imel v drugem nizu številne težave, v določenem trenutku je bil celo na vseh štirih zaradi slabega počutja.

Thiago Tirante je bil v drugem krogu turnirja serije masters v Cincinnatiju boljši od srbskega teniškega asa Đokovića. FOTO: Profimedia

Kasneje je zahteval tudi pomoč fizioterapevta, po koncu drugega niza pa sta oba igralca zavetje za nekaj minut poiskala v garderobi. V tretjem nizu je imel Srb manj težav, a je vseeno izgubil dvoboj dva tedna pred začetkom zadnjega turnirja velike četverice v New Yorku. Po dvoboju je priznal, da ima zdravstvene težave, ki ga mučijo že zadnjih nekaj let. "V prvi vrsti moram čestitati tekmecu," je sprva 39-letni Beograjčan dejal na novinarski konferenci. "Zame je bil to zelo neprijeten dvoboj, tako sem se na igrišču tudi počutil. Ni bilo prvič, predstavljam si, da ne bo niti zadnjič," je dodal srbski as.

Novak Đoković je imel ponovno težave z zdravstvenimi težavami, ki ga mučijo že zadnjih nekaj let. FOTO: Profimedia

"Gre za zdravstvene težave, ki jih imam. Mučijo me že nekaj zadnjih let. Imam veliko težav, še posebej ko je v zraku velika vlažnost in ko je vroče," je priznal 40-kratni zmagovalec turnirjev serije masters, od tega treh v Cincinnatiju. "Seveda si želim, da bi se v prihodnosti vrnil sem, ampak na žalost v tem trenutku bolj deluje, da se po vsej verjetnosti ne bom. Ampak bomo videli, kaj prinese prihodnost," je zaključil Đoković. OP ZDA, ki ga je Đoković zadnjič osvojil leta 2023, se bo začelo 30. avgusta, turnir v Cincinnatiju pa bo trajal do 23. avgusta. Ponoči sta se od nosilcev poslovila še Argentinec Tomas Etcheverry in Italijan Luciano Darderi, medtem ko je v ženski konkurenci dvoboj drugega kroga po izgubljenem prvem nizu predala rahlo poškodovana Švicarka Belinda Bencic.

* Cincinnati, ATP 1000 (8,16 milijona evrov), 2. krog: