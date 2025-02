Praznik klubskega rokometa na Kodeljevem

OGLAS

Rokometna pokalna prvaka bomo čez dobra dva meseca prvič v zgodovini samostojne države dobili na istem dogodku. V moški konkurenci, ki se bo v 33. sezoni za pokalno lovoriko prvič borila v prestolnici, so se na zaključni turnir prebile ekipe MRK Krka, RK Celje Pivovarna Laško, RK Gorenje Velenje in RD LL Grosist Slovan. Le dve izmed njih sta v preteklosti že segli po naslovu. Celjanom je to uspelo 22-krat, s čimer so najuspešnejša ekipa Pokala Slovenije, treh naslovov so se veselili Velenjčani. Trikrat je zmagovalec postal tudi nekdanji Cimos Koper, po en naslov imajo Trimo Trebnje, Gold Club Hrpelje in Mobitel Prule 67.

RD Slovan bo imel veliko priložnost, da po dolgem času osvoji kakšno lovoriko.

Če bomo v moški konkurenci dobili nove prvake, saj je v četrtfinalu Krka izločila trebanjski Trimo, pa ta odločitev v ženski še ni jasna. Zadnje udeleženke zaključnega turnirja bo prinesla ta sobota, ko se bosta ob 17.30 v Zasavju pomerili ekipi ŽRD Plan-net avto Litija in ŽRK Mlinotest Ajdovščina. Ajdovke so lani ravno v Litiji osvojile prvo člansko klubsko lovoriko. Polfinalno vstopnico že imata zasedbi ŽRK Velenje in ŽRK Ptuj, ob tem pa tudi 27-kratne prvakinje iz zasedbe RK Krim Mercator, ki so med najboljšo četverico napredovale neposredno, saj je RK Piran izstopil iz tekmovanja. Ob Krimu in Mlinotestu Ajdovščini so slovenske pokalne prvakinje do danes postale le še rokometašice Olimpije (1992 in 1998).

Krimovke so velike favoritinje za pokalno lovoriko.