Prebivalci Tokia v anketi večinsko proti izvedbi OI 2021

Preostalih 46,3 odstotka jih je bilo za to, da se poletne OI, ki so jih konec marca zaradi pandemije novega koronavirusa prestavili z letošnjega na naslednje poletje, pripravi od 23. julija do 8. avgusta 2021. Med tistimi, ki menijo, da iger naslednje leto ne bi smeli gostiti v japonski prestolnici, je bilo 27,7 odstotka takšnih, ki so menili, da bi jih morali že sedaj odpovedati, 24 odstotka pa jih je bolj naklonjenih še eni prestavitvi.

V anketi je bila zanimiva tudi razdelitev med tistimi, ki so za organizacijo iger prihodnje leto, saj jih je bilo 31,1 odstotka za izvedbo v drugačni obliki, denimo brez gledalcev, le 15,2 odstotka pa v običajni obliki.

Japonski organizatorji so medtem sredi meseca sporočili, da so že zagotovili uporabo večine prizorišč za OI. Izvršni direktor iger Toshiro Muto je zatrdil, da bodo lahko uporabili 80 odstotkov predvidenih tekmovališč, ki so jih imeli pripravljene za letos.

Težave s sponzorji

Organizatorje pa poleg tega čaka še eno kislo jabolko, saj so začeli pogovore s sponzorji. Dve tretjini pokroviteljev OI, ki so sodelovali v raziskavi japonske nacionalne televizije NHK sredi junija, se tedaj še nista odločili o nadaljnji podpori iger v Tokiu. Japonski lokalni sponzorji, na zlati ravni so Canon, NEC in pivovarna Asahi, naj bi skupaj prispevali dobre tri milijarde evrov.

Organizatorji so tedaj zavrnili odgovor na vprašanje, kolikšni bodo dodatni stroški za izvedbo iger, ker postopek krčenja predvidenih stroškov še ni končan. Mednarodni olimpijski komite (Mok) je že vzpostavil denarni premostitveni sklad v višini 800 milijonov dolarjev oziroma 740 milijonov evrov. Po dostopnih podatkih naj bi bil proračun OI 2021 okrog 12 milijard evrov, ki jih bodo pokrili organizacijski komite s sponzorji, japonski davkoplačevalci in proračun mesta Tokia, preostalo bo dodal Mok.