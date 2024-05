Pred 30 leti je umrla legenda: 'Bilo je, kot bi Kristusa živega križali'

Mineva natanko 30 let, odkar je svet Formule 1 pretresla žalostna vest o smrti enega najboljših dirkačev, Brazilca Ayrtona Senne. Zanj je bil usoden betonski zid na dirkališču v Imoli. "Bilo je, kot bi Kristusa živega križali," je o tragediji, ki je trajno spremenila svet motošporta, dejal takratni šef formule 1 Bernie Ecclestone. Ayrton Senna sicer spada med nesmrtne dirkače. Z 41-imi zmagami na preizkušnjah za svetovno prvenstvo se uvršča na šesto mesto med vsemi dirkači. Pred njim so zgolj Alan Prost, Sebastian Fetel, Max Ferstapen, Michael Schumacher in Luis Hamilton. Kako se svet legendarnega dirkača spominja danes?