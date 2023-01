Pred dvobojem z drugo igralko sveta: Moj cilj je, ne glede na tekmico, zmaga

Žreb v četrtek ni bil najbolj naklonjen Tamari Zidanšek. Konjičanka se bo namreč pomerila z drugo igralko sveta Tunizijko Ons Jabeur, sicer finalistko zadnjih dveh grand slamov na OP ZDA in v Wimbledonu. Vloga favoritinje je izrazito na strani 28-letne Afričanke, vseeno pa se Zidanšek (88. na lestvici WTA) po nastopih na turnirjih v Aucklandu in Hobartu kljub porazih v prvem krogu, ne bo predala vnaprej. "Počutim se dobro, že odkar sem začela s pripravljalnim obdobjem. Pomembno je, da sem zdrava in fizično dobro pripravljena za tekmovanje. Prva tekma bo velik izziv, saj bom lahko že takoj na začetku sezone igrala proti eni izmed najboljših igralk na svetu. Tekme se veselim, moj cilj pa je ne glede na tekmico zmaga," je, kot poroča STA, za Tenis Slovenija povedala 25-letnica.

Med prijavljenimi dvojicami je od Slovenk le Zidanšek. Ta bo v Melbournu igrala skupaj z Japonko Eri Hozumi. Tudi na lestvici WTA je Zidanšek prehitela Andrejo Klepač, ki je v Avstraliji ne bo.