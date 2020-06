Pred dvorano Stožice septembra tekma na balvanih

Kot je pojasnil generalni sekretar Plezalne zveze Slovenije (PZS) Matej Planko, bodo skušali izpeljati letošnji koledar državnega prvenstva v celoti. Medtem ko so bile tekme državnega prvenstva v športnem plezanju v minulih letih priložnost zlasti za mlajše kategorije tekmovalcev, pa bodo letos v sezoni, ki jo je zasenčila pandemija novega koronavirusa, postale zanimive tudi za najboljše tekmovalce in tekmovalke, ki ne bodo imeli prav veliko priložnosti za tekmovalni preizkus forme.

Svetovni pokal v balvanskem plezanju je bil v celoti odpovedan, preložene so bile tudi junijske in julijske tekme svetovnega pokala v težavnosti. Mednarodna zveza za športno plezanje novega prilagojenega poletno-jesenskih koledarja še ni potrdila in je veliko vprašanje, kdaj bodo lahko sploh izpeljali vse tekme. Veliko tekmovalno vrzel bodo skušali v Sloveniji zapolniti vsaj s tekmami državnega prvenstva. Med tistimi tekmami, ki so bile odpovedane, je bila tudi septembrska premierna izvedba svetovnega pokala v Ljubljani. PZS je pripravila podjeten načrt, kako nadomestiti kranjsko klasiko, potem ko je mednarodna federacija Kranj umaknila s koledarja zaradi neustrezne dvorane.

V Stožicah se je obetal spektakel

Ponudila se je pravzaprav idealna rešitev. V dvorani Stožice bi postavili veliko montažno steno za težavnost. A bo na ta mednarodni spektakel s slovenskimi junaki in junakinjami vertikale na čelu z aktualno trikratno svetovno prvakinjo Janjo Garnbrettreba še počakati. Tekmo bodo skušali izpeljati leta 2021. Bodo pa vseeno tudi v prestolnici ljubiteljem plezanja in športa ponudili nekaj tekmovalnega navdiha. Šestindvajsetega septembra se obeta članska tekma državnega prvenstva na balvanih, ki jih bodo postavili na ploščadi pred dvorano Stožice.

Državno prvenstvo za člane bo odprlo 5. in 6. septembra tekmovanje na balvanih v Kopru, državno prvenstvo na balvanih pa se bo sklenilo s tradicionalnimi plezalnimi dnevi Kranja, od 27. do 29. novembra. Vmes bodo dobile priložnost tekmovati na balvanih zgolj mlajše generacije, in sicer v Kamniku 10. in 11. oktobra. V težavnosti sta na koledarju državnega prvenstva dve tekmi, 14. in 15. novembra v Celju in od 27. do 29. novembra v Kranju. Tako v Celju kot Kranju se bodo preizkusile vse generacije plezalcev, mlajše, srednje in starejše kategorije.

Obetata se tudi dve preizkušnji v hitrostnem plezanju. Obe bo gostila hitrostna stena v Celju, prva hitrostna postaja DP bo 12. septembra, druga 4. oktobra. V knežjem mestu bodo prav tako plezale vse starostne kategorije plezalcev.