Pred Krimom odločilna evropska tekma: 'Pripravljene smo na 'kotel' v Koprivnici'

Ljubljana, 13. 02. 2026 08.00 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
Marko Juvan STA
Krim Mercator

Rokometašice Krima OTP Groupa Mercatorja bodo v soboto v Koprivnici ob 18. uri igrale odločilno tekmo v ligi prvakinj. V primeru zmage bodo imele dve točki prednosti pred Podravko, v primeru zmage z več kot petimi goli pa bi si že pred zadnjo tekmo proti vodilnemu Brestu v Ljubljani izborile razigravanje za četrtfinale.

  • Pogovor s trenerjem Krimovk Žigo Novakom
    04:24
    Pogovor s trenerjem Krimovk Žigo Novakom
  • Pogovor s kapetanko Tamaro Mavsar
    01:11
    Pogovor s kapetanko Tamaro Mavsar
  • Pogovor z direktorico Dejo Ivanović
    04:03
    Pogovor z direktorico Dejo Ivanović

Na doslej odigranih dvanajstih tekmah v skupini B so slovenske in hrvaške prvakinje zbrale po pet točk. Krimovke, ki so na prvem medsebojnem dvoboju v tej sezoni v Ljubljani proti tradicionalnim mednarodnim tekmicam iz Koprivnice izgubile z 22:27, bi v primeru izdatne zmage na Hrvaškem izpolnile svoje evropske cilje v sezoni 2025/26, v primeru poraza pa bi končale svoje mednarodno potovanje.

Preberi še 'Zavedamo se, da gre v Koprivnici za tekmo leta'

Ljubljanska ekipa bo v zadnjem krogu, ki bo 21. februarja, gostila vodilni Brest, medtem ko bo Podravka gostovala pri zadnjeuvrščeni Soli. "V Koprivnico gremo po zmago. Potrebujemo dve točki, to je predpogoj za morebitno nadaljevanje naše mednarodne sezone," je pred "tekmo sezone" odločno dejal strateg ljubljanske ekipe Žiga Novak.

Žigfa Novak
Žigfa Novak
FOTO: Damjan Žibert

"Pred nami je izjemno zahtevna tekma med ekipama, ki se zelo dobro poznata in sta odigrali že številne medsebojne tekme. Podravka je kakovostna ekipa, v zadnjih letih igra z bolj ali manj nespremenjenim kadrom in je zelo uigrana. Glede tega je celo v določeni prednosti pred nami, v naši ekipi pa imamo izkušenejše igralke, kar na tako odločilnih tekmah tudi veliko šteje," pravi Novak.

Krimovke so na zadnjem obračunu pred slabim tednom dni proti Ikastu doživele deveti poraz v sezoni 2025/26, večji del dvoboja pa so bile povsem konkurenčne atletski danski ekipi. 

Najboljši ekipi iz rednega dela se bosta uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa bodo nastopile v razigravanju za preboj med najboljših osem.

"Že pred tekmo z Ikastom sem dejal, da sem zelo zadovoljen z delom moje ekipe v zadnjem obdobju. Pri igralkah se čuti volja in želja po uvrstitvi v izločilne boje. Če bomo proti Podravki pokazali podobno predstavo, kot smo jo proti Ikastu, potem smo lahko samozavestni. Na naši zadnji tekmi so odločali detajli, ki so bili na strani danske zasedbe," je še dodal Novak.

Tamara Mavsar
Tamara Mavsar
FOTO: Damjan Žibert

"Po novem letu smo napredovale v vseh segmentih igre, dokaz za to je tudi dobra predstava proti Ikastu. Na njej smo resda ostali brez točk, a dobre občutke s te tekme želimo prenesti na naslednjo v Koprivnico," je na tiskovni konferenci v Stožicah dejala Tamara Mavsar.

Preberi še V Koprivnici pred gostovanjem Krimovk popolna mobilizacija

"Zavedamo se zahtevnosti in pomembnosti tekme v Koprivnici. V preteklosti sem odigrala že številne tekme proti Podravki, nekatere od njih so bile po pomembnosti odločilne, tako kot bo sobotna v Koprivnici. Med obema ekipama ni nobenih skrivnosti, a najbolj pomembno bo, da zaustavimo motor hrvaške ekipe Mateo Pletikosić in ne dovolimo, da se razbrani vratarka Lucija Bešen," je še dodala Mavsar, ki je na zadnjem evropskem dvoboju proti Ikastu dosegla sedem golov.

Grace Zaadi Deuna
Grace Zaadi Deuna
FOTO: Damjan Žibert

"Na sobotni tekmi je velik vložek, tako Podravka kot Krim rešujeta svojo mednarodno sezono. Odločale bodo malenkosti, ekipni duh, navdih posameznic, hladnokrvnost v prelomnih trenutkih tekme, taktične zanke. Upam in verjamem, da se bomo na koncu veselile končne zmage, a zavedamo se, da nas čaka izjemno zahtevna tekma," je pred odločilno tekmo na Hrvaškem med drugim dejala francoska zunanja igralka Grace Zaadi Deuna.

Spektakel v Tivoliju: Trentino boljši po štirih nizih

bibaleze
