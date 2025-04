Pred Krimovkami je težak, a ne nepremostljiv izziv

A v taboru Krima so poudarili, da so se dogajali tudi že večji "čudeži", tako da obljubljajo precej boljšo predstavo. "Predvsem moramo imeti mirne glave. Zavedati se moramo, da ne bomo nadoknadile razlike v prvih 15 minutah ali v prvem polčasu. Treba je stopnjevati igro, ne pa paničariti, tudi če se na začetku ne obrne po naših željah. Predvsem moramo ostati mirne in verjeti v to, da nam lahko uspe. Popraviti bo treba predvsem realizacijo in bolje izkoriščati priložnosti za zadetke," je na novinarski konferenci povedala Ana Gros in pristavila še dva elementa v boju za morebiten preobrat – agresivno obrambo in več teka.

Ambros Martin in njegove varovanke so pred težko nalogo

Nemke so se dobro pripravile na Ano Gros kot eno redkih strelk z razdalje v Krimovi ekipi, tako da na prvi tekmi ni dala tistega, kar si je sama želela. "Seveda ti gre na živce, ker želiš več prispevati oziroma biti bolj vključena v igro. Ampak ko te ustavijo s prekrškom, je to ustavljanje igre in to nima smisla, tako da je bolje prepustiti drugim izkoriščanje prostora. Seveda vseeno poskušamo najti opcije, kjer se lahko bolj vključim v igro, na tem že delamo," je pojasnila Grosova.

Ta je prepričana, da so imele v Nemčiji le slab dan. "Tudi njihova vratarka je res branila nekatere izjemne strele. A verjamem, da bo doma bolj 'naš dan'. Njim je na prvi tekmi vse šlo, upam, da jim tokrat ne bo," je še pristavila Grosova. "Takšen položaj smo si zakuhale same, tako da moramo iti na vse ali nič. Vsaka od nas skupaj s strokovnim štabom mora verjeti v to. Čudeži so se že dogajali, dogajajo se vsako sezono. Zakaj pa ne ..."

Športna direktorica Deja Ivanović, nekdaj izvrstna krožna napadalka, je ekipi pred povratno tekmo prenesla sporočilo: "Dejstvo je, da se je ekipa in posledično klub znašel v zelo težkem položaju. Toda takšni preobrati, kot si ga želimo, so se že dogajali v športu. Po prvi tekmi lahko sklenemo, da imajo igralke še ogromno rezerv in na to se moramo naslanjati. Prepričana sem, da ekipa verjame in da je pripravljena 'umreti' na igrišču. Moje sporočilo je – na vse ali nič. Imamo možnost popravnega izpita in verjamem, da se bodo igralke z borbenostjo, ki je klub krasila vsa leta, pokazale v drugačni luči."

Trener Martin je tudi dejal, da možnost še obstaja, čeravno zelo težka. "Nismo pričakovali takšnega položaja. Najpomembnejše je to, da se osredotočimo na to, kako igrati boljši rokomet. Ne razmišljati o težavnosti izziva, o desetih golih zaostanka. Težko bo, ampak to je edina pot," je dejal in dodal, da če so Nemke doma lahko tako dobro odigrale, lahko tudi njegove izbranke v Tivoliju. Tam bo kljub nekaterim težavam lahko računal na vse igralke, z izjemo Tamare Horaček.