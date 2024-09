Pred Krimovkami največji evropski izziv zaenkrat

Rokometašice Krima Mercatorja v 3. krogu Lige prvakinj – dvoboj bomo jutri od 15.50 prenašali na Kanalu A in VOYO – gostujejo pri romunski Glorii Bistriti. Trener slovenskih prvakinj Dragan Adžić se zaveda, da je pred njim in njegovimi varovankami največji izziv sezone zaenkrat.

Dve tekmi, dve zmagi, ampak sledi najzahtevnejša v Ligi prvakinj, ko je govora o letošnji sezoni. Kako ste dekletom pojasnili, da sta dve zmagi zgodovina, prva naslednja pa je najtežja? "Imamo izkušeno zasedbo, dekleta se dobro zavedajo, kaj nas čaka. Mnoge med njimi so igrale v Romuniji, v preteklosti smo igrali tudi proti Rapidu in CSM Bukarešti, v preteklosti proti Oltchimu Valcei. Že pred olimpijskimi igrami, takoj po žrebu, smo skupaj v pogovoru z dekleti govorili o tem, da bo ta tekma največji izziv do tega trenutka. Že v nedeljo, dan po drugi zmagi, sem dekletom dal nekaj osnovnih informacij o naslednjih tekmicah. Govorimo o zasedbi, ki je odigrala izjemno v prvem krogu Lige prvakinj, v tesni končnici so na francoskih tleh izgubile proti Metzu. Govorimo o zasedbi, ki igra zelo dobro, njihova igra sloni na mladih španskih igralkah in to, da bo ta tekma največji evropski izziv za nas do tega trenutka, se je potrdilo. Poznam zelo dobro njihovega trenerja, v Valcei je njegova igra slonela na španskih okrepitvah in tudi sedaj je ta zgodba podobna. Arhivirali smo prvi tekmi, vemo, kaj nas čaka in naredili bomo vse, da se uspešno zoperstavimo tekmicam."

Dragan Adžić poudarja, da gre za največji izziv v Ligi prvakinj zaenkrat. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V strokovnem štabu imajo izjemno zanimivega posameznika, nekdanjega vratarja Aleksanruja Buligana, ki je blestel tudi v dresu nekoč slovitega Portland San Antonia. Vratarki pa sta na uvodnih dveh obračunih veliko pokazali, kar pomeni, da bo potrebna posebna zbranost ravno pri zaključnih strelih. "Govorimo o nekoč izjemnem vratarju, ki je kot trener dodal nekaj k sami pripravljenosti vratark. Tandem, ki ga imajo na golu, brani izvrstno. Ivana Kapitanović bi rekel, da še nekoliko bolje pozna naše igralke kot Brazilka Renata Arruda, ampak konstantno dobra forma vratark jim prinaša prepotrebno stabilnost v igri. Stvari, ki predstavljajo breme za tekmeca. To pomeni, da moramo paziti na učinkovitost, da jim ne omogočimo izjemno hitrih nasprotnih napadov, ki so pomembno orožje Glorie Bistrite. Ravno zaradi tega bomo poizkusili tekmice zadržati na nižjem številu golov in tako na nek način ohromiti njihovo igro. Mislim, da je to tisto nekaj, česar njihovi tekmeci v Ligi prvakinj doslej niso uspeli narediti." Torej, zmaga je dosegljiva? "Vsekakor je. Ampak treba se bo držati načrta, videli smo, da so namučile Metz. Sploh Španki na zunanjih položajih, s katerimi imamo manj izkušenj, sta tisto nekaj, kar je treba zaustaviti. Obenem pa bo zelo pomembno hitro se zliti z okolico, z vzdušjem v Bistriti, saj verjamem, da je to prizorišče, kjer bo vsem težko. Konec koncev tudi zaradi zahtevne poti, ki vodi do tja."