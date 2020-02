Pred Ljubljančankami popravni izpit proti romunski Valcei

Pred zadnjimi tremi tekmami so Ljubljančanke še vedno v vseh izračunih, ki vodijo v četrtfinale Lige prvakinj. Prav zmaga proti Valcei, ki je na papirju vendarle močnejši nasprotnik, lahko Krimovke povzpne ob bok romunskim prvakinjam, ki tudi v tej sezoni Bukarešti v domačemu prvenstvu dihajo za ovratnik. Po težkem porazu na uvodnem dvoboju (16:31) so ljubljanske rokometašice v nadaljevanju glavnega dela pokazale popolnoma drugačen obraz, a tako želenega skalpa ni bilo ne proti Brestu (25:29) ne proti Budućnosti (28:30). Valcea je na četrto mesto skočila po zmagi proti Sävehofu (23:17), pričakovano pa je bil nato premočan Györi (20:29).



V ljubljanskem taboru so v aktualni sezoni veliko nalog prevzele mlajše rokometašice, ki so ponujeno priložnost odlično izkoristile. Komaj polnoletna Valentina Klemenčič je Budućnosti nasula šest zadetkov, obramba Maje Vojnovič je pristala med najlepšimi, Ema Abina pa je dosegla svoj krstni evropski zadetek. Nina Žabjek in Hana Vučko sta v drugi sezoni v prvi ekipi že postali stalni članici med nosilkami igre. "Ekipa se na povratno tekmo dobro pripravlja. Vsi vemo, da moramo popraviti vtis s prve tekme. Med premorom smo dali še večjo pozornost odpravljanju napak v obrambi in napadu in verjamem, da smo z veliko željo pripravljene prikazati igro, kot jo želimo videti. Tudi jaz si želim, da bi nas prišlo na tekmo podpret čim več navijačev,” je za uradno spletno stran kluba z Galjevice povedala izkušena Alja Varagić.