Pred Metzom popolna mobilizacija

Rokometašice Krima Mercatorja so novo evropsko sezono začele naravnost sanjsko. Tri zaporedne uvodne zmage v Ligi prvakov se na njihovem 'kontu' niso pojavile že več kot deset let in to je že priložnost za pogumno napoved, da se obeta sezona presežkov. Mnogi so že napovedovali najmanj uvrstitev na zaključni turnir četverice. Nato pa so prišle tri tekme brez zmage, tako da je pred dvobojem pred obračunom s francoskim Metzom popolna mobilizacija. "Vse bomo naredile, da se vrnemo na zmagovalne tirnice. Zmaga proti Francozinjam je nujna," v en glas sporočajo Ljubljančanke.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke