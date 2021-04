Pred nadaljevanjem sezone in turnirjem v Madridu: Zidanškova in Juvanova trenirali skupaj

20-letna Ljubljančanka Kaja Juvan se v tekmovalni ritem vrača po prebolelem covidu-19. Pozitivna je bila sredi marca na turnirju v Mehiki. Za 23-letno Tamaro Zidanšek iz Slovenskih Konjic pa je že šest turnirjev WTA v tej sezoni, svoje dosežke je kar nekako stopnjevala in na zadnjem v Bogoti prišla vse do velikega finala. A do prve lovorike na tej ravni le ni šlo.

Za Zidanškovo je to bil drugi finalni nastop na turnirjih serije WTA, a podobno kot leta 2019 v Nürnbergu je klonila po treh nizih, očitno nekaj malega še zmanjka, morda kanček več samozavesti v odločilnih trenutkih. Sicer pa pravijo, da gre v tretje rado.

Ima pa zato med dvojicami že tri zmage (Palermo, Linz 2020, Taškent 2018) in tudi v prihodnje bo igrala tako med posameznicami kot dvojicami. Zdravstvene težave, ki so jo zaustavile v lanski sezoni, so zdaj preteklost.