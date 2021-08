Pred nami je najdaljša etapa na Vuelti

Na 13. etapi dirke po Španiji, ki je tudi najdaljša etapa na letošnji Vuelti, ni pričakovati večjih presenečenj. To je etapa, ki ne bo postregla z večjimi vzponi. Njen začetek je v Belmezu in konec v Villanuevi de la Sereni, vsega skupaj pa je dolga 203,7 kilometra, na koncu sledi obračun med sprinterji. V kolikor naš kolesarski as Primož Roglič ne bo imel večjih težav, sprememb v skupnem seštevku ni pričakovati.

Na četrtkovi etapi dirke po Španiji se je 50 kilometrov pred ciljem zgodil masovni padec, ki se mu ni izognil niti Primož Roglič. Kljub temu ostaja na tretjem mestu v skupnem seštevku, večjih težav zaradi padca pa, kot kaže, ni imel. V cilj 175 kilometrov dolge etape, ki se je končala v Cordobi, je prišel v prvi večji skupini in zasedel 12. mesto. Na petkovo etapo se bo v rdečem ponovno podal Norvežan Odd Christian Eiking (Intermarche), ki ima pred Rogličem minuto in 56 sekund prednosti. Pred Francozom Guillaumom Martinom (Cofidis), ki je skupno drugi, pa ima 58 sekund prednosti. - skupni vrstni red:

1. Odd Christian Eiking (Nor/Intermarche-Wanty-Gobert) 45:33:18 2. Guillaume Martin (Fra/Cofidis) + 0:58 3. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 1:56 4. Enric Mas (Špa/Movistar) 2:31 5. Miguel Angel Lopez (Kol/Movistar) 3:28 6. Jack Haig (Avs/Bahrain Victorious) 3:55 7. Egan Bernal (Kol/Ineos Grenadiers) 4:46 8. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers) 4:57 9. Sepp Kuss (ZDA/Jumbo-Visma) 5:03 10. Felix Grossschartner (Avt/Bora-Hansgrohe) 5:38 ... 17. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 13:18 98. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange) 1:36:57 138. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) 2:12:17