'Pred nami je reprezentančni premor, ki bo priložnost, da si pogledamo v oči'

Ljubljančanke so sicer povedle, a gostje so hitro ušle na 2:5, predvsem po zaslugi Matee Pletikosić in Katarine Panđa . Potem ko so v 24. minuti povedle za 5 (7:12), je minuta odmora Žige Novaka nekoliko prebudila njegove varovanke, ki so do polčasa zmanjšale razliko na tri zadetke (11:14). Tudi v 2. polčasu je Podravka prevladovala, nekajkrat povedla tudi za sedem golov (14:21, 15:22 in 16:23), čeprav so Krimovke na trenutke nakazale, da lahko igrajo dobro ter hitro in učinkovito. " Pred nami je premor, ki nam daje čas, da se pogledamo v ogledalo in si povemo, kaj bi lahko naredile bolje in na čem moramo delati ," je bila brez dlake na jeziku francoska reprezentantka Tamara Horaček po bolečem poraztu s Hrvaticami.

V EHF Ligi prvakinj zdaj sledi reprezentančni premor, Krimovke pa bo naslednji izziv čakal v nedeljo, 28. septembra, ob 14.00, ko bodo gostovale pri Ikastu na Danskem. "Mislim, da smo tekmo izgubile v prvem polčasu. Nismo bile dovolj zbrane v obrambi. Naredile smo preveč tehničnih napak in zgrešile nekaj čistih priložnosti. Zdaj moramo ta poraz predelati. Na srečo imamo pred seboj reprezentančni teden, kar nam daje čas, da se ozremo v ogledalo in povemo, kaj bi lahko naredile bolje in na čem moramo delati. Vsaka od nas pa mora premisliti tudi o tem, kaj več lahko naredi v dobro ekipe. Verjamem, da lahko kot ekipa igramo bolje! Večja osredotočenost pomeni boljšo igro," je bila v izjavi za uradno speltno stran kluba izčrpna Tamara Horaček.