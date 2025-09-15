Svetli način
'Pred nami je reprezentančni premor, ki bo priložnost, da si pogledamo v oči'

Ljubljana, 15. 09. 2025 14.16 | Posodobljeno pred 11 dnevi

M.J.
Krimovke so po porazu v 1. krogu v francoskem Brestu z nestrpnostjo pričakovale prvo evropsko domačo preizkušnjo v Ligi prvakinj v sezoni. A tekma proti hrvaški Podravki se v Hali Tivoli ni izšla po željah, saj je hrvaška ekipa prevladovala skozi celotno srečanje in na koncu zasluženo slavila (22:27).

Nina Zulić
Nina Zulić FOTO: Aljoša Kravanja

Ljubljančanke so sicer povedle, a gostje so hitro ušle na 2:5, predvsem po zaslugi Matee Pletikosić in Katarine Panđa. Potem ko so v 24. minuti povedle za 5 (7:12), je minuta odmora Žige Novaka nekoliko prebudila njegove varovanke, ki so do polčasa zmanjšale razliko na tri zadetke (11:14). Tudi v 2. polčasu je Podravka prevladovala, nekajkrat povedla tudi za sedem golov (14:21, 15:22 in 16:23), čeprav so Krimovke na trenutke nakazale, da lahko igrajo dobro ter hitro in učinkovito. "Pred nami je premor, ki nam daje čas, da se pogledamo v ogledalo in si povemo, kaj bi lahko naredile bolje in na čem moramo delati," je bila brez dlake na jeziku francoska reprezentantka Tamara Horaček po bolečem poraztu s Hrvaticami. 

V EHF Ligi prvakinj zdaj sledi reprezentančni premor, Krimovke pa bo naslednji izziv čakal v nedeljo, 28. septembra, ob 14.00, ko bodo gostovale pri Ikastu na Danskem. "Mislim, da smo tekmo izgubile v prvem polčasu. Nismo bile dovolj zbrane v obrambi. Naredile smo preveč tehničnih napak in zgrešile nekaj čistih priložnosti. Zdaj moramo ta poraz predelati. Na srečo imamo pred seboj reprezentančni teden, kar nam daje čas, da se ozremo v ogledalo in povemo, kaj bi lahko naredile bolje in na čem moramo delati. Vsaka od nas pa mora premisliti tudi o tem, kaj več lahko naredi v dobro ekipe. Verjamem, da lahko kot ekipa igramo bolje! Večja osredotočenost pomeni boljšo igro," je bila v izjavi za uradno speltno stran kluba izčrpna Tamara Horaček.

