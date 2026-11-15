'Pred nami je velik izziv, ki ga prinaša predolimpijsko EP'

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Na sklepne priprave, ki se bodo začele v ponedeljek, 23. novembra v Izoli, so vabljene vse najboljše rokometašice, ki so bile del zadnjih reprezentančnih akcij. Izmed 18 izbrank osmerica s tremi različnimi klubi tekmuje v elitni evropski ligi prvakinj. Več kot polovica (10) vabljenih igralk prihaja iz slovenskih klubov.

Dragan Adžić FOTO: Profimedia

Na seznamu so krilne igralke Ema Abina, Živa Čopi, Tinkara Kogovšek in Ema Marija Marković, zunanje rokometašice Ana Abina, Špela Bajc, Ivona Barukčić, Nuša Fegic, Ema Hrvatin, Erin Novak, Tjaša Stanko in Nina Zulić, trio krožnih napadalk bodo tvorile Manca Jurič, Nataša Ljepoja in Lana Puncer, vratarsko trojico pa Dijana Đajić, Maja Vojnovič in Zala Vuk.

"Vesel sem, da je 18 igralk, ki smo jih povabili na priprave, v tem trenutku zdravih. To so igralke, ki so v tem trenutku na voljo in najbolj pripravljene na velik izziv, ki ga prinaša predolimpijsko evropsko prvenstvo," je izbor igralk pojasnil selektor Adžić.

Maja Vojnovič FOTO: Profimedia

Po zboru se bo slovenska reprezentanca na slovenski Obali zadržala do četrtka, nato pa odpotovala v hrvaško Istro. V Rabcu bo isti dan ob 18. uri za odigrala pripravljalno tekmo s Hrvaško, ki bo zaprta za javnost. Z istimi tekmicami se bodo Slovenke pred navijači pomerile še v soboto ob 17. uri. Sledil bo dan premora, po ponedeljkovem zboru v Zrečah pa bodo v torek odpotovale na prizorišče evropskega prvenstva. "Na sklepnih pripravah pričakujem, da bomo še dodatno analizirali igro naših tekmic v prvem delu. Nato seveda pričakujem, da se jim bomo zoperstavili na najboljši možen način," je dodal črnogorski trener na klopi Slovenije.

Slovenske rokometašice imajo v novi klubski sezoni za seboj že dva pripravljalna ciklusa. Septembra so gostovale na turnirju v Chebu na Češkem, kjer so premagale Poljsko (29:28) in gostiteljice turnirja (25:29), premoč pa morale priznati selekciji Norveške (29:38). V oktobru so gostovale še pri Slovakinjah, od katerih so bile boljše s 27:25 in 30:27. Letošnji Euro bo med 3. in 20. decembrom potekal na Češkem, Poljskem, Slovaškem, v Romuniji in Turčiji. Slovenska vrsta bo tekmovanje začela v Oradei v Romuniji. V skupini A se bo v četrtek, 3. decembra, ob 17.30 po slovenskem času srečala z Islandijo. V soboto ob 20. uri bo sledila tekma z Madžarsko, v ponedeljek pa ob 17.30 še s Črno goro.

Tjaša Stanko je (bo) močno slovensko orioćžje na EP. FOTO: RZS

"Odločili smo se, da bomo na tekmovanje odpotovali s 17 igralkami, saj lahko zaradi bližine tekmovanja hitro reagiramo in ekipo dopolnimo s kakšno izmed igralk, ki bodo na vpoklic čakale doma," je o načrtih dodal slovenski selektor. V primeru uvrstitve na eno izmed prvih dveh mest v skupini A Slovenijo čaka napredovanje v drugi del tekmovanja in selitev v Cluj-Napoco, ki prav tako leži v Romuniji. Končnico bodo gostile Katovice na Poljskem.