Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

'Pred nami je velik izziv, ki ga prinaša predolimpijsko EP'

Ljubljana, 15. 11. 2026 14.46 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Belgija - Slovenija

Konec leta slovenskim rokometašicam prinaša nov velik izziv. Decembra bodo nastopile na evropskem prvenstvu. Selektor Dragan Adžić je razkril seznam kandidatk za jubilejni deseti nastop Slovenije med evropsko elito.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na sklepne priprave, ki se bodo začele v ponedeljek, 23. novembra v Izoli, so vabljene vse najboljše rokometašice, ki so bile del zadnjih reprezentančnih akcij. Izmed 18 izbrank osmerica s tremi različnimi klubi tekmuje v elitni evropski ligi prvakinj. Več kot polovica (10) vabljenih igralk prihaja iz slovenskih klubov.

Dragan Adžić
Dragan Adžić
FOTO: Profimedia

Na seznamu so krilne igralke Ema Abina, Živa Čopi, Tinkara Kogovšek in Ema Marija Marković, zunanje rokometašice Ana Abina, Špela Bajc, Ivona Barukčić, Nuša Fegic, Ema Hrvatin, Erin Novak, Tjaša Stanko in Nina Zulić, trio krožnih napadalk bodo tvorile Manca Jurič, Nataša Ljepoja in Lana Puncer, vratarsko trojico pa Dijana Đajić, Maja Vojnovič in Zala Vuk.

Preberi še Prihodnost je tukaj: Liana Vuković s petimi goli močno opozorila nase

"Vesel sem, da je 18 igralk, ki smo jih povabili na priprave, v tem trenutku zdravih. To so igralke, ki so v tem trenutku na voljo in najbolj pripravljene na velik izziv, ki ga prinaša predolimpijsko evropsko prvenstvo," je izbor igralk pojasnil selektor Adžić.

Maja Vojnovič
Maja Vojnovič
FOTO: Profimedia

Po zboru se bo slovenska reprezentanca na slovenski Obali zadržala do četrtka, nato pa odpotovala v hrvaško Istro. V Rabcu bo isti dan ob 18. uri za odigrala pripravljalno tekmo s Hrvaško, ki bo zaprta za javnost. Z istimi tekmicami se bodo Slovenke pred navijači pomerile še v soboto ob 17. uri. Sledil bo dan premora, po ponedeljkovem zboru v Zrečah pa bodo v torek odpotovale na prizorišče evropskega prvenstva.

"Na sklepnih pripravah pričakujem, da bomo še dodatno analizirali igro naših tekmic v prvem delu. Nato seveda pričakujem, da se jim bomo zoperstavili na najboljši možen način," je dodal črnogorski trener na klopi Slovenije.

Preberi še Češka, Poljska in Norveška tipajo utrip pripravljenosti Slovenk

Slovenske rokometašice imajo v novi klubski sezoni za seboj že dva pripravljalna ciklusa. Septembra so gostovale na turnirju v Chebu na Češkem, kjer so premagale Poljsko (29:28) in gostiteljice turnirja (25:29), premoč pa morale priznati selekciji Norveške (29:38). V oktobru so gostovale še pri Slovakinjah, od katerih so bile boljše s 27:25 in 30:27.

Letošnji Euro bo med 3. in 20. decembrom potekal na Češkem, Poljskem, Slovaškem, v Romuniji in Turčiji. Slovenska vrsta bo tekmovanje začela v Oradei v Romuniji. V skupini A se bo v četrtek, 3. decembra, ob 17.30 po slovenskem času srečala z Islandijo. V soboto ob 20. uri bo sledila tekma z Madžarsko, v ponedeljek pa ob 17.30 še s Črno goro.

Tjaša Stanko je (bo) močno slovensko orioćžje na EP.
Tjaša Stanko je (bo) močno slovensko orioćžje na EP.
FOTO: RZS

"Odločili smo se, da bomo na tekmovanje odpotovali s 17 igralkami, saj lahko zaradi bližine tekmovanja hitro reagiramo in ekipo dopolnimo s kakšno izmed igralk, ki bodo na vpoklic čakale doma," je o načrtih dodal slovenski selektor. V primeru uvrstitve na eno izmed prvih dveh mest v skupini A Slovenijo čaka napredovanje v drugi del tekmovanja in selitev v Cluj-Napoco, ki prav tako leži v Romuniji. Končnico bodo gostile Katovice na Poljskem.

Preberi še Bo boleča zaušnica 'streznila' Zormana in druščino?

Letošnji Euro za rokometašice bo velikega pomena, saj se bo na njem podelila prva vozovnica na olimpijske igre v Los Angelesu 2028, najbolje uvrščene reprezentance pa si bodo priigrale tudi mesta v olimpijskih kvalifikacijah.

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je doslej na evropskih prvenstvih nastopila devetkrat. Najboljšo uvrstitev je zabeležila leta 2022, ko je tekmovanje v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori zaključila na osmem mestu. Nastopila je še v Avstriji, Švici in Madžarski 2024 (10. mesto), Danski in Norveški 2010 ter 2020 (obakrat 16. mesto), Franciji 2018 (13. mesto), Švedski 2006 in 2016 (16. in 14. mesto), Madžarski 2004 (9. mesto) in Danski 2002 (10. mesto).

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
rokomet ep adžić

Pajoviču zlata piščalka za spoštljiv odnos do sodnikov

24ur.com Oslabljene slovenske rokometašice na SP v boj za vozovnico za OI 2024
24ur.com Čeferin verjame v uspešne kvalifikacije za EP: Skupina nam je pisana na kožo
24ur.com Adžić po tekmah z Latvijo in Italijo: Širimo nabor igralk pred SP in olimpijskimi kvalifikacijami
24ur.com 'Pomembno je, da reprezentanca nadaljuje redno uvrščanje na velika tekmovanja'
24ur.com Dejan Vinčić: Ni ga večjega veselja, kot je delati z otroki
24ur.com Slovenski judoisti na čelu z Leški optimistično na EP v Zagreb
24ur.com V Stožicah se obeta futsal spektakel: znani termini na Euru
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Slovenci vse pogosteje izbirajo kratka in nenavadna imena
Nekoč je ob dveh inkubatorjih upala na boljši jutri. Danes jo "skrbijo" domače naloge in otroški prepirčki
Nekoč je ob dveh inkubatorjih upala na boljši jutri. Danes jo "skrbijo" domače naloge in otroški prepirčki
Sin jo je po zlomu kolka hotel poslati v dom za starejše: Z enim stavkom ga je utišala
Sin jo je po zlomu kolka hotel poslati v dom za starejše: Z enim stavkom ga je utišala
Kate Middleton ima za rojstne dneve svojih otrok prav posebno tradicijo
Kate Middleton ima za rojstne dneve svojih otrok prav posebno tradicijo
zadovoljna
Portal
Cher priznala, zakaj je zavrnila enega najbolj zaželenih moških vseh časov
Tedenski horoskop: Tehtnice morajo sprejeti odločitev, bike čaka več topline
Tedenski horoskop: Tehtnice morajo sprejeti odločitev, bike čaka več topline
30 let pozneje je oblekla čipkast top, ki ga je nosila njena mama
30 let pozneje je oblekla čipkast top, ki ga je nosila njena mama
Njen zaljubljen pogled je težko spregledati
Njen zaljubljen pogled je težko spregledati
vizita
Portal
To priljubljeno živilo lahko pospešuje zamaščenost jeter: mnogi ga uživajo skoraj vsak dan
Spremembe pri hoji pri Parkinsonovi bolezni naj bi bile opazne že 7 let prej
Spremembe pri hoji pri Parkinsonovi bolezni naj bi bile opazne že 7 let prej
Zakaj je danes tako težko prositi za pomoč, čeprav o duševnem zdravju govorimo več kot kadar koli prej?
Zakaj je danes tako težko prositi za pomoč, čeprav o duševnem zdravju govorimo več kot kadar koli prej?
Znana igralka razkrila svojo rutino za zdravo staranje: zavrača ekstremne diete
Znana igralka razkrila svojo rutino za zdravo staranje: zavrača ekstremne diete
cekin
Portal
Milijoni z enim klikom: Kako slavni bogatijo z objavami na spletu?
Rekordna ločitev na obzorju? Kako ena napaka ogroža milijarde
Rekordna ločitev na obzorju? Kako ena napaka ogroža milijarde
Evropska država ima 70 milijard v zlatu. Kaj se zgodi v primeru krize
Evropska država ima 70 milijard v zlatu. Kaj se zgodi v primeru krize
Od dedkovega poklica do treh poslov: Navdihujoča kulinarična zgodba
Od dedkovega poklica do treh poslov: Navdihujoča kulinarična zgodba
moskisvet
Portal
Po diagnozi raka prostate je skoraj obupal: Nato je našel pot nazaj
Celoletne pnevmatike namesto zimskih? Slovenska pravila so jasna
Celoletne pnevmatike namesto zimskih? Slovenska pravila so jasna
Kaj samski v zrelejših letih resnično pričakujejo od nove zveze
Kaj samski v zrelejših letih resnično pričakujejo od nove zveze
Seks, izdaje, umori in skrivnosti: 5 največjih škandalov kraljevih družin
Seks, izdaje, umori in skrivnosti: 5 največjih škandalov kraljevih družin
dominvrt
Portal
Skriti znaki poškodb v domu, ki vas lahko stanejo celo premoženje
Bi živeli na vodi? Na teh nizozemskih otočkih avtomobilov sploh ne poznajo
Bi živeli na vodi? Na teh nizozemskih otočkih avtomobilov sploh ne poznajo
Ste posteljo postavili na napačno mesto? To lahko vpliva na kakovost vašega spanca
Ste posteljo postavili na napačno mesto? To lahko vpliva na kakovost vašega spanca
Hiša za skoraj 23 milijonov evrov ima vse: kino, razgled, bazen in bar kar v vodi
Hiša za skoraj 23 milijonov evrov ima vse: kino, razgled, bazen in bar kar v vodi
okusno
Portal
Večina pri zamrzovanju banan dela napako: Tako jih je bolje shraniti
So vam ostali mlinci? Iz njih pripravite nekaj zares okusnega
So vam ostali mlinci? Iz njih pripravite nekaj zares okusnega
Praznični recepti iz MasterChefa: Zdaj jih lahko pripravite tudi sami
Praznični recepti iz MasterChefa: Zdaj jih lahko pripravite tudi sami
Toplo nedeljsko kosilo: 7 jedi za hladne novembrske dni
Toplo nedeljsko kosilo: 7 jedi za hladne novembrske dni
voyo
Portal
Dvanajstega ponoči
Brat
Brat
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Okus strasti
Okus strasti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2083