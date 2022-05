Pred odhodom na odmor na gostovanje na Dansko

Selektor Dragan Adžić, ki bo v naslednji sezoni opravljal dvojno funkcijo, poleg reprezentance bo vodil še Krim Mercator, je medsezonsko reprezentančno aktivnost razdelil v dva sklopa. Na zbor reprezentance, ki bo v torek, 7. junija, v Ljubljani, je povabil 24 razpoložljivih igralk s širšega spiska. Po skupnih aktivnostih skozi torek jih bo na Dansko odpotovalo 14. Bronasti reprezentanci z decembrskega svetovnega prvenstva v Španiji se bodo zoperstavile krilne igralke Tamara Mavsar, Ema Abina, Tija Gomilar Zickero in Alja Varagić, zunanje igralke Ana Abina, Elizabeth Omoregie, Nina Zulič, Dominika Mrmolja in Ana Gros, krožne napadalke Valentina Tina Klemenčič, Nataša Ljepoja in Aneja Beganović ter vratarki Amra Pandžić in Branka Zec. Na zbor so poleg njih vabljene še Tajda Tripković, Maja Vojnovič, Petra Kramar, Tjaša Stanko, Barbara Lazović, Urša Zelnik, Živa Čopi, Maja Svetik, Manca Jurič in Nina Žabjek. Šest izmed slednjih je v zadnjem obdobju imelo težave s poškodbami oziroma se še nahajajo v fazi rehabilitacije po operativnem posegu.