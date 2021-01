Pred odhodom na SP le točka slovenskih rokometašev proti Nizozemski

Vranješ, ki je v primerjavi s prvo tekmo na tribuni pustil Darka Cingesarja in Domna Makuca , priložnost pa ponudil Mihi Zarabcu in Tilnu Kodrinu , je že v prvem polčasu veliko menjal in nakazal, da bo to počel tudi v času SP v Egiptu. Njegovi varovanci so imeli kratka obdobja dobre in slabe predstave, tako da so na veliki odmor odšli s prednostjo dveh golov (15:13). Slovenski rokometaši v drugem polčasu niso blesteli. V 40. minuti so po zadetku Boruta Mačkovška prvič na dvoboju povedli za štiri zadetke (20:16), deset minut kasneje pa po golu Dragana Gajića s 25:20.

Slovenija bo naslednjo kvalifikacijsko tekmo igrala 9. marca, ko bo gostila Poljsko. Nato se bo 27. aprila pomerila s Turčijo v gosteh ter 2. maja doma, na Poljskem pa bo gostovala 29. aprila. Izbranci Ljubomirja Vranješa so pred dnevi šele v drugem polčasu zlomili odpor tekmecev iz dežele tulipanov, današnja revanša v Zlatorogu pa se ni razpletla po njihovem okusu. Tekmo so odprli medlo in v 7. minuti zaostali za dva gola (2:4), v naslednjih petih minutah pa naredili delni izid 4:0 in povedli s 6:4.

Slovenski rokometaši so v generalki pred torkovim odhodom na svetovno prvenstvo v Egiptu zgolj remizirali proti Nizozemcem. Po sredini zmagi v predmestju Amsterdama s 34:23 so danes v mestu ob Savinji osvojili le točko. V kvalifikacijski skupini 5 je v vodstvu Poljska s štirimi točkami, Slovenija in Nizozemska (ob tekmi več) imata po tri, Turčija pa je brez njih.

Kazalo je na njihovo zmago, a so v končnici močno popustili. V 54. minuti so jim Nizozemci povsem zadihali za ovratnik (25:24), po Vranješevi minuti odmora pa jih tudi ujeli (25:25). V prelomnih trenutkih dvoboja so Slovenci v 57. minuti - ob dveh igralcih več na igrišču - po golih Jureta Dolenca in Dragana Gajića povedli s 27:25, a nato v izdihljajih tekme naredili nekaj nepotrebnih neumnosti in tekmecem dovolili, da so jim odščipnili točko v boju za EP 2022.

V slovenski reprezentanci je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Dragan Gajić s sedmimi, Jure Dolenec in Matej Gaber sta prispevala po pet zadetkov. "Deset minut pred koncem tekme smo imeli nadzor na igrišču in vodili s 25:20, čeravno skozi celotno tekmo nismo blesteli. V končnici smo naredili preveč začetniških napak, kar so Nizozemci izkoristili. Tega si na svetovnem prvenstvu ne bomo smeli dovoliti, v nasprotnem primeru bomo imeli gromozanske težave že na prvem obračunu proti Južni Koreji," je po dvoboju za RTV Slovenija nejevoljno dejal slovenski kapetan Jure Dolenec.



Kvalifikacije za EP 2022, izid:

Slovenija - Nizozemska 27:27 (15:13)

Dvorana Zlatorog, brez gledalcev, sodnika: Mandak in Rudinsky (oba Slovaška).

Slovenija: Vujović, Ferlin, Skube 1, Blagotinšek 4, Henigman, Janc, Dolenec 5, Cehte 1, Kodrin 1, Gajić 7, Gaber 5, Zarabec 1, Ovniček, Bombač, Mačkovšek 2, Suholežnik.

Nizozemska: Ravensbergen, L. Steins 2, van den Beucken, Sluijters 1, Benghanem 5, Schagen 4, I. Steins, Schoenaker, Versteijnen, K. Smits 9, J. Smits 1, Boomhouwer 1, Jerry, Smit, Ten Velde 1, Baijens 3.

Sedemmetrovke: Slovenija 3 (3), Nizozemska 3 (2).

Izključitve: Slovenija 6, Nizozemska 10 minut.

Rdeči karton: /.