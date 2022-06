Pred Pio Babnik US Open z rekordnim nagradnim skladom

To je še vedno manj kot pri moških, ki imajo v letošnjem koledarju sedem turnirjev z več kot 12 milijoni dolarjev nagradnega sklada. Moški US Open ima 12,5 milijona, prvenstvo PGA 12 milijonov, The Masters in The Open 11,5, rekorder pa je turnir The Players z okroglimi 20 milijoni dolarjev nagradnega sklada.

Pia Babnik je v ZDA odpotovala prejšnji teden in se od sobote pripravlja na svoj največji turnir v karieri. Tretje mesto, ki ga je aprila osvojila na Chevron Championshipu v Kaliforniji z nagradnim skladom pet milijonov dolarjev, jo je izstrelil med zvezdnice tega športa, predvsem pa po lestvici Rolex, ki rangira najboljše poklicne igralke golfa.

Babnikova je ta teden na 46. mestu – pravico nastopa na US Opnu ima prvih 70 igralk, najvišje pa je bila na 43. Za primerjavo, Ana Belac je 278., Katja Pogačar, ki se je minuli konec tedna izkazala z 29. mestom na evropski turneji v Belgiji, pa je 782.

Čeprav Babnikova v ameriških medijih še nima statusa zvezdnice, kot na primer sestri Korda, Lexi Thompson, Lydia Ko ali druge, se tekmice že zavedajo, da je 18-letna Ljubljančanka naslednja velika stvar, ki se bo zgodila svetovnemu golfu.

Ko se je Babnikova v nedeljo prijavila za ponedeljkovo trening-rundo, je bila v okvirčku treh igralk sama le nekaj minut. Takoj, ko so to opazile druge igralke, so odhitele do prostora za prijave in skušale dobiti mesto v njeni skupini. Uspelo je Japonki Yuki Saso, lanski zmagovalki US Opna, in Nemki Sophii Popovi, zmagovalki Opna 2020.