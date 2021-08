Pred prostim dnem na Vuelti še zahtevna gorska etapa

Najtežji del vzpona je med 15 in 22 km. Nato pa sledi še zaključni vzpon na Alto de Velefique (13,2 km/6,4 %). Zelo zahtevnih je začetnih pet kilometrov tudi z daljšim odsekom z 12-odstotnim naklonom.

V nedeljo kolesarje, med katerimi sta od Slovencev še Jan Tratnik (Bahrain Victorious) in Luka Mezgec (BikeExchange), čaka gorska etapa, v kateri bodo morali med drugimi premagati dva zahtevna klanca. Najprej 57 km pred ciljem kar 29 km dolg stopničast vzpon na Alto Collado Venta Luisa z neenakomerni nakloni.

Roglič je po sobotni sprinterski etapi dejal, da je tekmecev ogromno in da upa na dobre noge. "Moral bom pač sprejeti položaj, v katerem se bom znašel po nedeljski etapi. Šlo bo za zelo zahteven dan v gorah. Tekmeci so v petek pokazali, da so zelo močni. Upam na dobre noge, zagotovo se bomo borili na vso moč."

Najboljše se v cilju devete etape pričakuje okoli 17.30.