Pred Krimovkami prva tekma v boju za četrtfinale lige prvakinj

"Že kar nekaj časa je minilo, odkar smo se uvrstili v dodatne kvalifikacije in dobili tekmeca. Vmes je bil reprezentančni premor, za igralke je pomembno, da so imele nekaj prostega časa, a zatem smo sestavili dober načrt in se pripravili na Ludwigsburg. Odigrali smo tudi nekaj pripravljalnih tekem proti Podravki in ta teden državno prvenstvo, tako da smo bolj ali manj pripravljeni," je uvodoma dejal trener krimovk Ambros Martin .

Krimovke so redni del najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja, ki se je končal konec februarja, v skupini A sklenile na četrtem mestu. Osvojile so 13 točk po zaslugi šestih zmag, remija in sedmih porazov.

"Letos so že odigrale nekaj dobrih tekem proti pomembnim nasprotnikom in zmagale. Toda na zadnjih nekaj tekmah niso bile tako dobre. Podobno kot mi imajo dobre in slabe tekme med sezono. V domačem prvenstvu nimajo težav in pričakujem odprt dvoboj med dobro pripravljenima ekipa," je dodal španski strateg na klopi Krima, ki še vedno ne bo mogel računati na poškodovano Tamaro Horaček.

"Dolg premor, a za vse je enako, tudi igralke Ludwisgburga so bile v reprezentanci. Imeli smo dodaten teden za pripravo, vemo, kakšna ekipa so. Mislim, da bo izjemno dobra tekma, letos so pokazale dobre in malo slabše predstave, imajo nekaj nihanj v svoji igri. Zagotovo je zame boljše, da je druga tekma doma, z mentalnega vidika je mogoče malo lažje, a ne glede na vse, gre za dva polčasa in že prva tekma je na vse ali nič," pa je dodala zunanja igralka Tjaša Stanko.

Da pred dvakratnim evropskim prvakinjam ni lahka naloga, se strinja tudi njena soigralka Nina Zulić: "Nikoli ni dosti časa za pripravo. Če bi imele še teden več, bi to lahko izkoristile, ker nas čaka težek nasprotnik, lanski finalist. Pripravljamo se na polno, komaj čakamo prvo tekmo in računamo na pozitiven izid."

"V vsaki tekmi, kjer se igra na izpad, je malo večji pritisk, a tudi večji motiv. Ne bomo gledale preveč v prihodnost, niti ne na njihovo preteklost, kako so odigrale te tekme. Tudi mi smo imeli vzpone in padce, in vsaka tekma šteje zase," je še dodala 29-letna zunanja igralka.

Povratna tekma bo prihodnjo nedeljo, 30. marca, ob 14. uri v Hali Tivoli v slovenski prestolnici. Zmagovalno ekipo tega dvoboja v četrtfinalu čaka madžarski Györ, lanske prvakinje.