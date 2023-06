Pred slovenskimi odbojkarji padla tudi Kanada

Že prvega so izbranci romunskega strokovnjaka na slovenski klopi odločno začeli in si nabrali nekaj točk naskoka, kanadski selektor Tuomas Sammelvuo je moral pri zaostanku 4:9 vzeti zgodnjo minuto odmora.

Na prvi tekmi v Orleansu so v torek premagali Argentino s 3:1 (-21, 21, 21, 21). Danes so bili proti Kanadčanom še bolj prepričljivi in tekmo dobili brez izgubljenega niza.

Izbranci Gheorgheja Cretuja so prvi turnir v japonski Nagoji sklenili s tremi zmagami in porazom. Tega so doživeli proti Bolgariji, premagali pa Srbijo, Francijo in Iran.

Toda Kanadčani so se vrnili in najprej izenačili na 16:16 nato pa po naslednji točki tudi povedli. Slovenija je v vodstvo spet prišla po asu Klemna Čebulja pri 22:21 in na koncu le dobila uvodni niz.

Drugi se je začel precej bolj izenačeno kot prvi, a vseeno so bili slovenski odbojkarji tisti, ki so prvi naredili razliko. Po bloku Roka Možiča so povedli z 11:8. Kljub slovenski prednosti se Kanadčani še niso predali in so se podobno kot v prvem spet približali na le točko zaostanka.

A kar je bilo najbolj pomembno, so Slovenci tudi ob koncu drugega niza ostali dovolj zbrani, da so ga varno pripeljali do konca.

Tretji, odločilni niz pa je minil v dominaciji slovenske reprezentance. Slovenci so zadnji niz eksplozivno začeli in povedli s 6:1, po asu Alena Pajenka pa je prednost znašala sedem točk (11:4).