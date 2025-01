Pred slovenskimi rokometaši je prvi 'finale'

A.M., S.V.

Slovenska rokometna reprezentanca se bo ob 20.30 na zadnji tekmi skupinskega dela svetovnega prvenstva pomerila z Islandijo. Za Slovence bo to prvi pravi preizkus, ki v primeru zmage prinaša prvo mesto in pomembni dve točki za naslednjo fazo tekmovanja. V slovenskem taboru so dvoboj označili tudi za prvi finale.