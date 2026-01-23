Naslovnica
Drugi športi

Pred slovenskimi rokometaši najtežji test na evropskem prvenstvu

Malmö, 23. 01. 2026 17.39 pred 42 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA
Slovenska rokometna reprezentanca

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo drevi ob 20.30 začela glavni del tekmovanja na evropskem prvenstvu. V Malmöju se bo pomerila proti domačinom Švedom, ki za varovance selektorja Uroša Zormana predstavljajo najtrši oreh doslej.

Slovenija - Ferski otoki
FOTO: RZS

Švedi so tako kot Slovenci prvi del tekmovanja sklenili s tremi zmagami, dve točki pa so posledično prenesli v glavni del tekmovanja. Obračun bo zato še toliko bolj pomemben, saj zmagovalcu na široko odpira vrata do morebitnega polfinala. Slovenska izbrana vrsta je po zmagah proti Črni gori (41:40), Švici (38:35) in Ferskim otokom (30:27) odločna, da oteži delo tudi enemu od domačinov prvenstva, Švedom.

Ti so v zadnjem krogu prvega dela prvenstva visoko ugnali Hrvaško (33:25) in se optimistično podajajo v glavni del evropskega prvenstva. "Od Švedov lahko pričakujemo podobno igro, kot jo gojijo vse skandinavske reprezentance. Torej trdna obramba, hitri protinapadi in polprotinapadi ter veliko strelov z devetih metrov, tako da se bo treba pripraviti na vse dele rokometne igre," je opozoril slovenski vratar Jože Baznik.

Slovenska rokometna reprezentanca
FOTO: RZS

Slovence bo podobno kot v Oslu na tekmi proti Fercem pričakalo bučno občinstvo navijačev nasprotne ekipe. "Za takšne tekme se živi. Če bi bilo mogoče, bi vsako tekmo odigrali pred takšnim občinstvom. Ko si tujec na parketu, se še lažje motiviraš," je dodal slovenski čuvaj mreže.

Slovenija bo po obračunu proti Švedski v Malmöju odigrala še tri tekme, in sicer proti Madžarski v nedeljo, Hrvaški v torek in v sredo proti Islandiji. Polfinalni tekmi in dvoboj za peto mesto bosta v danskem Herningu 30. januarja, finale in tekma za tretje mesto pa v istem mestu dva dni kasneje.

slovenija švedska rokomet evropsko prvenstvo

bibaleze
