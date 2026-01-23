Pred slovenskimi rokometaši najtežji test na evropskem prvenstvu

Švedi so tako kot Slovenci prvi del tekmovanja sklenili s tremi zmagami, dve točki pa so posledično prenesli v glavni del tekmovanja. Obračun bo zato še toliko bolj pomemben, saj zmagovalcu na široko odpira vrata do morebitnega polfinala. Slovenska izbrana vrsta je po zmagah proti Črni gori (41:40), Švici (38:35) in Ferskim otokom (30:27) odločna, da oteži delo tudi enemu od domačinov prvenstva, Švedom.

Ti so v zadnjem krogu prvega dela prvenstva visoko ugnali Hrvaško (33:25) in se optimistično podajajo v glavni del evropskega prvenstva. "Od Švedov lahko pričakujemo podobno igro, kot jo gojijo vse skandinavske reprezentance. Torej trdna obramba, hitri protinapadi in polprotinapadi ter veliko strelov z devetih metrov, tako da se bo treba pripraviti na vse dele rokometne igre," je opozoril slovenski vratar Jože Baznik.