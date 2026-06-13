Pred VN Emilije-Romanje: Bulega brani, vsi drugi napadajo

Po dvotedenskem premoru se na stezo v Italijo vračajo dirkači razreda Superbike. Glavno vprašanje pred dirkaškim vikendom je, ali bo Italijan Nicolo Bulega uspel nadaljevati svojo serijo neporaženosti, ki se je začela ob koncu lanske sezone. Z zmago na nedeljski dirki zadnjega prizorišča v Aragoniji je Italijan prišel že do svoje 22. zaporedne zmage in glede na rezultate s petkovih treningov bo Bulega tudi na dirkališču v Emiliji-Romanji brez konkurence.

Tudi zadnja dirka dirkaškega vikenda razreda Superbike se je končala na enak način. Vrh je znova zasedel vroči Italijan Nicolo Bulega, ki nadaljuje svoj zmagovalno serijo, saj je nanizal že neverjetnih 22 zaporednih zmag. To je dosežek, ki pred njim ni uspel še nikomur, tudi trikratni prvak prvenstva Superbike Toprak Razgatlioglu se je ustavil pri 13 zmagah.

Na drugem mestu se je na VN Aragonije znova znašel domačin Iker Lecuona , tretji pa je bil Britanec Sam Lowes . Bulega je tako povišal svojo prednost na vrhu razpredelnice. Italijan je zbral že neverjetnih 372 točk, Lecuona jih ima na drugem mestu 264, Lowes pa je tretji s 142 točkami.

Vodilni v prvenstvu Nicolo Bulega je na italijansko prizorišče v Misanu prišel v neverjetni formi in s 108 točkami prednosti v prvenstvu pred prvim zasledovalcem. Da sta omenjena dirkača trenutno razred zase pred vsemi, pričata tudi petkova prosta treninga, na katerih je zmagi dosegel Bulega pred Lecuonom.

Bulega je dosegel najhitrejši čas prvega prostega treninga, v katerem je imel v uvodnem delu nekaj težav, ki jih je moral odpraviti pred nadaljevanjem dogajanja. Skozi celotni drugi prosti trening je imel Italijan več kot 0,3 desetinke prednosti, kar še bolj dokazuje njegovo prevlado v letošnji sezoni.

"Iskreno, jutro ni bilo ravno dobro, bil sem hiter, ampak občutek na motorju ni bil takšen, kot sem si želel. Pred drugim treningom smo popravili napake in se precej izboljšali, vrnili smo se z boljšimi nastavitvami in veliko bolj sem užival, občutek se je vrnil, tako da sem lahko dosegel dober tempo," je po končanem dnevu dejal vodilni v prvenstvu.

Z zmago na sobotni dirki bi Bulega lahko svoj zmagoviti niz podaljšal na 23 dirk in hkrati dosegel svojo prvo zmago na dirkališču v Emiliji-Romanji. Italijan je na vseh šestih dirkah te sezone dosegel tudi pole pozicijo; najhitrejši čas v kvalifikacijah bi Bulegi tako prinesel že sedmi zaporedni najboljši štartni položaj od začetka sezone, s čimer bi se približal rekordu, ki ga je leta 2021 postavil Jonathan Rea, ki je uspel doseči najboljši štartni položaj na osmih dirkah zapored.