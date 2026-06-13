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Pred VN Emilije-Romanje: Bulega brani, vsi drugi napadajo

Parma, 13. 06. 2026 07.50 pred 41 minutami 3 min branja 0

Avtor:
M.J. R.S.
Superbike VN Češke

Pred durmi je sedmi dirkaški konec tedna razreda Superbike. Dirkači so se preselili v Italijo, kjer je na vrsti VN Emilije-Romanje. Podaljšani program preizkušenj čez vikend odpira kvalifikacijska dirka. Razplet sobotnega dogajanja si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na VOYO. Začnemo ob 11.10 s kvalifikacijami in nato ob 15.25 z osrednjo dirko dneva.

SBK Emilia-Romanija
SBK Emilia-Romanija
FOTO: VOYO

Po dvotedenskem premoru se na stezo v Italijo vračajo dirkači razreda Superbike. Glavno vprašanje pred dirkaškim vikendom je, ali bo Italijan Nicolo Bulega uspel nadaljevati svojo serijo neporaženosti, ki se je začela ob koncu lanske sezone. Z zmago na nedeljski dirki zadnjega prizorišča v Aragoniji je Italijan prišel že do svoje 22. zaporedne zmage in glede na rezultate s petkovih treningov bo Bulega tudi na dirkališču v Emiliji-Romanji brez konkurence. 

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Tudi zadnja dirka dirkaškega vikenda razreda Superbike se je končala na enak način. Vrh je znova zasedel vroči Italijan Nicolo Bulega, ki nadaljuje svoj zmagovalno serijo, saj je nanizal že neverjetnih 22 zaporednih zmag. To je dosežek, ki pred njim ni uspel še nikomur, tudi trikratni prvak prvenstva Superbike Toprak Razgatlioglu se je ustavil pri 13 zmagah.

Nicolo Bulega
Nicolo Bulega
FOTO: Profimedia

Na drugem mestu se je na VN Aragonije znova znašel domačin Iker Lecuona, tretji pa je bil Britanec Sam Lowes. Bulega je tako povišal svojo prednost na vrhu razpredelnice. Italijan je zbral že neverjetnih 372 točk, Lecuona jih ima na drugem mestu 264, Lowes pa je tretji s 142 točkami.

Bulega dominiral na petkovih prostih treningih

Vodilni v prvenstvu Nicolo Bulega je na italijansko prizorišče v Misanu prišel v neverjetni formi in s 108 točkami prednosti v prvenstvu pred prvim zasledovalcem. Da sta omenjena dirkača trenutno razred zase pred vsemi, pričata tudi petkova prosta treninga, na katerih je zmagi dosegel Bulega pred Lecuonom.

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Bulega je dosegel najhitrejši čas prvega prostega treninga, v katerem je imel v uvodnem delu nekaj težav, ki jih je moral odpraviti pred nadaljevanjem dogajanja. Skozi celotni drugi prosti trening je imel Italijan več kot 0,3 desetinke prednosti, kar še bolj dokazuje njegovo prevlado v letošnji sezoni.

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"Iskreno, jutro ni bilo ravno dobro, bil sem hiter, ampak občutek na motorju ni bil takšen, kot sem si želel. Pred drugim treningom smo popravili napake in se precej izboljšali, vrnili smo se z boljšimi nastavitvami in veliko bolj sem užival, občutek se je vrnil, tako da sem lahko dosegel dober tempo," je po končanem dnevu dejal vodilni v prvenstvu.

Z zmago na sobotni dirki bi Bulega lahko svoj zmagoviti niz podaljšal na 23 dirk in hkrati dosegel svojo prvo zmago na dirkališču v Emiliji-Romanji. Italijan je na vseh šestih dirkah te sezone dosegel tudi pole pozicijo; najhitrejši čas v kvalifikacijah bi Bulegi tako prinesel že sedmi zaporedni najboljši štartni položaj od začetka sezone, s čimer bi se približal rekordu, ki ga je leta 2021 postavil Jonathan Rea, ki je uspel doseči najboljši štartni položaj na osmih dirkah zapored.

Superbike Emilija-Romanja
Superbike Emilija-Romanja
FOTO: VOYO
Razlagalnik

Svetovno prvenstvo Superbike je elitno mednarodno tekmovanje v motociklizmu, kjer dirkači tekmujejo s predelanimi različicami serijskih motociklov, ki so na voljo za nakup v trgovinah. Za razliko od razreda MotoGP, kjer dirkači vozijo prototipe, ki niso namenjeni cestni uporabi, morajo biti motorji v seriji Superbike tehnično tesneje povezani s svojimi komercialnimi modeli, kar omogoča proizvajalcem, da na dirkališčih dokazujejo zmogljivost svojih cestnih strojev.

Pole pozicija ali najboljši štartni položaj je mesto na štartni črti, ki ga zasede najhitrejši dirkač v kvalifikacijah pred glavno dirko. Dirkač, ki si privozi ta položaj, štarta z najboljšega mesta, kar mu omogoča jasen pogled na stezo pred seboj in manjšo verjetnost, da bi bil vpleten v gnečo ali trke v prvem zavoju po štartu.

Jonathan Rea je eden najuspešnejših dirkačev v zgodovini prvenstva Superbike. Britanski dirkač je med letoma 2015 in 2020 osvojil kar šest zaporednih naslovov svetovnega prvaka, s čimer si je zagotovil status legende tega športa. Njegova prevlada v tistem obdobju je postavila visoke standarde za vse prihodnje generacije dirkačev, vključno z dosežki glede najboljših štartnih položajev.

Dirkališče Misano World Circuit Marco Simoncelli se nahaja v italijanski regiji Emilija-Romanja in velja za eno ključnih prizorišč v svetu motociklizma. Ime je dobilo po tragično preminulem italijanskem dirkaču Marcu Simoncelliju. Steza je znana po svoji tehnični zahtevnosti in strastnem vzdušju, saj je regija Emilija-Romanja srce italijanske avtomobilske in motociklistične industrije, kjer domujejo znamke, kot so Ducati, Ferrari in Lamborghini.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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